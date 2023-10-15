بعد دعمه لإسرائيل.. "اتحاد الناشرين العرب" يقاطع معرض فرانكفورت للكتاب

أعلن اتحاد الناشرين العرب، وكذلك اتحاد الناشرين المصريين، تضامنهما مع الفلسطينيين، ومقاطعتهما لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيسه المنحازة لإسرائيل.

وأعلن محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، أن الاتحاد يعرب عن أسفه العميق إزاء تصريحات يورغن بوس، التي عكست موقفه غير المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، ودعمه لموقف إسرائيل التي تمارس أقسى وأقصى الضغوط لترحيل وإبادة الفلسطينيين، وجعلت من قطاع غزة سجنا لـ2.2 مليون فلسطيني.

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وندد الاتحاد بموقف رئيس المعرض الذي ينظر للقضية من زاوية واحدة، ويقبل الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ عقود، مضيفا أنه لتلك الأسباب قرر سحب مشاركته في معرض فرانكفورت للكتاب تعبيرا عن إدانته ورفضه لإدارة المعرض وتصريحات رئيسها.

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الناشرين المصريين تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني إزاء ما يمارس ضده من أعمال عنف وتدمير وإبادة، بالمخالفة لكافة الأعراف والقوانين الدولية حتى أثناء الحروب.

وأعرب الاتحاد عن رفضه لتصريحات رئيس معرض فرانكفورت المنحازة لصالح إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، مطالبا الناشرين المصريين بعدم المشاركة في المعرض، ومؤكدا وقوفه الكامل مع جموع الفلسطينيين الذين يتعرضون لهذه الحرب الظالمة ويواجهون الجوع والحصار بعد منع المساعدات الغذائية والطبية عنهم.