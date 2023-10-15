حريق ضخم بمحلات ساحة أشهر مساجد الإسكندرية.. والسلطات تحقق
التحقيقات الأولية تشير إلى ماس كهربائي وقع في محل تجاري بساحة مسجد المرسي أبو العباس
اندلع حريق ضخم، صباح اليوم الأحد، في محلات تجارية بساحة مسجد المرسي أبو العباس أشهر مساجد محافظة الإسكندرية شمال مصر.
وتلقت السلطات بلاغاً بنشوب الحريق في عدة محلات وامتد لأخرى مجاورة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء لموقع الحادث للسيطرة عليه وإخماد النيران.
وكشفت المعاينة الأولية اندلاع حريق بمحل بسبب حدوث ماس كهربائي، ثم امتد لباقي المحلات مما خلّف خسائر مادية كبيرة دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
وقال سامح دريم، المسؤول في إحدى منظمات المجتمع المدني بالإسكندرية، إن الحريق تسبب في إتلاف محتويات المحلات مخلفاً خسائر ضخمة لأصحابها. وأكد أنه يجري حالياً حصر التلفيات لتحديد قيمتها الدقيقة.
وقد تم إخطار النيابة التي ستبدأ في الاستماع لأقوال شهود العيان لمعرفة سبب الحريق وتولي التحقيق.
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