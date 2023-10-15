سفير فلسطين بمصر: القصف شرد 1.2 مليون شخص ولا مكان لدفن الجثث
تصريحات دياب اللوح جاءت في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة اليوم الأحد، لكشف تطورات الاعتداءات الإسرائيلية والوضع في قطاع غزة
كشف السفير الفلسطيني في مصر دياب اللوح، أن القصف الإسرائيلي تسبب في تدمير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، وتشريد أكثر من 1.2 مليون مواطن، وتدمير أكثر من 14 مستشفى.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة، اليوم الأحد، لكشف تطورات الاعتداءات الإسرائيلية، إن الوضع في قطاع غزة صعب للغاية، ولا يوجد لدينا مجال لدفن جثث القتلى، محذرا إسرائيل من مغبة التوغل البري في القطاع أو ارتكاب المزيد من المجازر.
وطالب السفير الفلسطيني بفتح ممرات إنسانية بشكل سريع وعاجل إلى غزة لتزويد القطاع بالإمدادات الغذائية والطبيةوضمان دخول المساعدات.
وفي سياق متصل، أعلنت مصادر فلسطينية أن عدد القتلى جراء الاعتداءات الإسرائيلية بلغ 2384 قتيلا، ونحو 10 آلاف و150 جريحا.
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يواجهون خطر نفاد المياه، بشكل أصبح يهدد حياتهم.
وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، إن المياه أصبحت مسألة حياة أو موت، وبات من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص، مشيرا إلى أن المياه النظيفة تنفد من القطاع بعد توقف عمل محطة المياه وشبكات الماء العام.
-
بريطاني أدهش رواد التواصل بإتقانه اللهجة السعودية.. فما قصته؟أدهش البريطاني جون ابن لندن، رواد التواصل الاجتماعي بسبب إتقانه اللهجة الخليجية، فلا يكاد أحد يصدق أن المتحدث بريطاني عاش حياته متنقلاً ما بين ... السعودية
-
حريق ضخم بمحلات ساحة أشهر مساجد الإسكندرية.. والسلطات تحققالتحقيقات الأولية تشير إلى ماس كهربائي وقع في محل تجاري بساحة مسجد المرسي أبو العباس مصر
-
الخرطوم ثكنة عسكرية بعد 6 أشهر من الحرب.. وبورتسودان "عاصمة بديلة"اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو اللجوء إلى دول الجوار العرب والعالم