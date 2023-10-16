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فيديو لشاحنات الوقود الفلسطينية تدخل مصر عبر معبر رفح
الشرق الأوسط

فيديو لشاحنات وقود فلسطينية تحمل علم الأمم المتحدة تعبر إلى مصر

حسب المصادر فإن المعبر ما زال مغلقاً لحين التوصل لهدنة ودخول المساعدات مقابل عبور الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى الجانب المصري وخروجهم من غزة

القاهرة -أشرف عبد الحميد
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كشفت مصادر عن عبور شاحنات تحمل علم الأمم المتحدة من قطاع غزة لحمل كميات من الوقود من مصر ونقلها لاحقا إلى قطاع غزة.

وقال أحد العاملين بتلفزيون "رويترز" إن عدة شاحنات ترفع علم الأمم المتحدة غادرت جنوب قطاع غزة اليوم الاثنين في طريقها إلى نقطة تجمع على حدود القطاع الفلسطيني مع إسرائيل ومصر.

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وبدا في البداية أن الشاحنات كانت في طريقها إلى معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، لكن يبدو أن مسارها تحول في وقت لاحق نحو معبر كرم أبو سالم، وهو معبر حدودي إسرائيلي قريب من الحدود المصرية.

وحسب المصادر فإن المعبر ما زال مغلقا لحين التوصل لهدنة ودخول المساعدات مقابل عبور الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة إلى الجانب المصري وخروجهم من غزة.

وتتكدس حاليا الشاحنات التي تحمل المساعدات الطبية والإغاثية عند معبر رفح في الجانب المصري تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وأكياس الدم استعدادا لمواجهة تداعيات تطورات غزة.

‏‎‏‎يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحة للتعامل مع أي طوارئ طبية بعد تداعيات الأحداث في قطاع "غزة"، ورفع جاهزية مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوية وأكياس الدم.

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