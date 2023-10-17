بطل مصري تضامن مع غزة.. هدد بالقتل وعاقبه الاتحاد الدولي للسباحة

انضم الاتحاد الدولي للسباحة إلى الجهات التي تحاسب الرياضيين الذين يدعمون غزة والقضية الفلسطينية على ما يبدو، إلا أن ما فعله مؤخراً جعله في مرمى انتقادات لاذعة لا توصف.

تضامن مع غزة

فقد حذف الاتحاد صورة عبد الرحمن سامح هريدي، لاعب المنتخب الوطني المصري للسباحة، والذي دخل تاريخ اللعبة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية، وسط مشاركة أبطال السباحة على مستوى العالم، لمجرد أنه أعلن تضامنه مع ضحايا غزة.

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فما كان من الاتحاد إلا أن حذف صور سامح من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه.

تصريح السباح المصري عبدالرحمن سامح "هريدي" بعد حصوله على ذهبية 50م فراشة ضمن فعاليات الجولة الثانية من كأس العالم للسباحة التي أقيمت الأمس في العاصمة اليونانية أثينا #AraBSwiM #FreePalestine pic.twitter.com/jppUAEFsoo — AraBSwiM (@arabswim) October 16, 2023

كما نشر صورة جماعية للأبطال في كأس العالم دون سامح، ما فتح عليه وابلاً من الانتقادات، حيث تساءل رواد مواقع التواصل عن صورة سامح وأسباب حذفها.

"هددوني بالقتل"

وكان عبد الرحمن سامح، كشف بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في مدينة غزة.

وتابع قائلاً: "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية، تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وختم بأنه "بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".

من هو؟

يشار إلى أن سامح من مواليد 9 مارس 2000، يدرس حالياً ماجستير فى جامعة نوتردام الأميركية، ويلعب باسم الجامعة في البطولات الخاصة بالجامعات.

وكان حصل على المركز الثالث في أولمبياد الناشئين 2018، حيث احتل عبد الرحمن سامح المركز السادس في نهائي سباق 50 متر فراشة في أولمبياد الشباب بالأرجنتين.

كما حصل على المركز الثاني في بطولة البحر المتوسط 2018، وعلى المركز الأول في البطولة العربية وبطولة إفريقيا.

وبدأ سامح في نادي التوفيقية ويلعب في النادي الأهلي حالياً، بعد أن شارك في أولمبياد طوكيو عام 2020.