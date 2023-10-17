محمد صلاح يتحرك.. وأخوه يرد على منتقدي "صمته" على غزة

عاش اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم منتخب مصر، حالة من التوتر بعد التعليقات الغاضبة التي طالته خلال الأيام الماضية بسبب موقفه من الحرب في غزة.

مبلغ مالي ضخم

فبينما انهالت الانتقادات عليه بسبب ما اعتبره البعض صمت صلاح عما يجري من أحداث دامية في قطاع غزة، أنهى اللاعب الجدل على ما يبدو.

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فقد أعلنت جمعية الهلال الأحمر في مصر، عن تبرع لاعب منتخب مصر الدولي ونادي ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي ضخم لصالح ضحايا القطاع.

وقال رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن محمد صلاح قام بالتبرع وتقديم مساعدات لأهالي فلسطين، وقد تواصل معنا من خلال مدير أعماله، وهو الذي أبلغنا بهذا الأمر.

رسالة هامة من عمرو أديب لمحمد صلاح: احنا مستنيين كلمتك يا محمد و الناس اللي بتهاجمه بشويش عليه

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/jjMSXp5QHr — الحكاية (@Elhekayashow) October 13, 2023

وفي حين يرفض محمد صلاح ووكيل أعماله الإفصاح عن المبلغ، ذكر مصدر بالهلال الأحمر أنه وصل لـ3.5 مليون دولار أي قرابة 100 مليون جنيه مصري، وفقا لوسائل إعلام محلية مصرية.

العائلة تتدخل

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فقد دفعت الانتقادات اللاذعة عائلة اللاعب للتدخل، حيث رد نصر صلاح، شقيق اللاعب محمد صلاح، على مهاجم لشقيقه عبر فيسبوك، قال خلاله: "يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟".

بينما حرصت رباب صلاح، شقيقة لاعب ليفربول محمد صلاح، على إعلان دعمها للقضية الفلسطينية من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية ستوري عبر إنستغرام.

انتظرنا من محمد صلاح موقف آخر.. لميس: التبرع للهلال الأحمر شيء هايل.. لكن أهم منه الكلمة والتأثير وعلى قد الحب يكون العتاب#كلمة_أخيرة #In_solidarity_with_Palestine#تضامناً_مع_فلسطين pic.twitter.com/AAR3Dzvz5K — كلمة أخيرة مع لميس الحديدي (@KelmaAkhira) October 16, 2023

إلى ذلك، علّق حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح "نجم وقائد والعالم كله يتحدث عنه"، قائلاً: "رفقا بالناس" بعض الشيء، فقد فعل الكثير، ولا يجب أن يخرج ليقول ذلك. يظل صلاح رمزا لمصر، ولذلك أطلب الرفق لأنه دائما عند حسن الظن ودائما ما يشرف البلاد"، وفق قوله.

اجتياح قريب

يشار إلى أنه بعد 8 أيام على بدء الحرب، يستعد الجيش الإسرائيلي لاجتياح غزة براً بعدما حشد مئات الدبابات وآلاف الجنود على حدود القطاع المحاصر منذ الهجوم المباغت الذي نفذته حركة حماس يوم السابع من أكتوبر الجاري، ما أدى إلى مقتل 1400 إسرائيلي، بينهم أكثر من 200 جندي وضابط.

أما على الجانب الفلسطيني، فأدت الغارات العنيفة والمكثفة على قطاع غزة إلى مقتل نحو 2800، بينهم أكثر من 1000 طفل، وجرح أكثر من 12 ألفا.