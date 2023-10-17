اتصال بين السيسي وبايدن.. تأكيد على حماية المدنيين بغزة وتوصيل المساعدات

تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء الإثنين حيث تم التشاور بشأن مستجدات الوضع الإقليمي المتوتر والتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيسين اتفقا على خطورة الموقف الحالي وأهمية احتوائه بما لا يسمح باتساع دائرة الصراع وتهديد الأمن والاستقرار الإقليميين. كما تم التوافق بشأن أولوية حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

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وناقش الرئيسان المشاورات الجارية في هذا الصدد بالتنسيق مع الأمم المتحدة، كما ناقشا الجهود المبذولة لدفع وإحياء مسيرة السلام، وتم الاتفاق على استمرار التشاور وتنسيق الجهود خلال الفترة المقبلة.

وكان الرئيس المصري قد جدد موقف مصر برفض سياسات العقاب الجماعي والحصار والتهجير، لسكان قطاع غزة .

وخلال اتصال هاتفي بين السيسي و رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الإثنين

أكد الرئيس المصري على ضرورة تغليب صوت العقل والحكمة وإحياء مسار عملية السلام، فيما توافق الجانبان بشأن أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون توسع التصعيد وتعقيد الموقف أمنياً وإنسانياً.

ومن المقرر أن تستضيف مصر قمة إقليمية ودولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة السبت المقبل .

ويأتي ذلك بعدما أعلن مجلس الأمن القومي المصري خلال اجتماعه أول أمس الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

وخلال الاجتماع استعرض المجلس تطورات الأوضاع الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة وقرر المجلس مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين و الإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، فضلا عن تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.