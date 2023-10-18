السيسي يندد بقصف مستشفى المعمداني: انتهاك صريح للقانون الدولي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء أن قصف مستشفى المعمداني في غرة يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي.

وخلال تدوينة له عبر صفحته على مواقع التواصل، أكد السيسي أنه تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني مساء الثلاثاء في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

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وأدان بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

مؤكداً موقف مصر دولة وشعباً رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالباً بوقفها بشكل فوري.

"انتهاك خطير"

وكانت مصر قد أدانت بأشد العبارات القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني.

واعتبرت هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكاً خطيراً لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.



وطالبت جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.