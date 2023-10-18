تصدر الترند.. طرد السفيرة الإسرائيلية يشغل المصريين

على وقع الكارثة المروعة التي شهدها قطاع غزة خلال الساعات الماضية، تصدر هاشتاغ "طرد السفيرة الإسرائيلية أميرة أورون من مصر" مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا موقع X.

انتهاك خطير

فقد تداول مستخدمون عبر X خصوصا، الكثير من المنشورات تطالب بطرد أورون، ردا على أحداث قصف مستشفى الأهلي المعمداني الذي راح ضحيته حتى الآن 500 شخص.

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أتى هذا في حين أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا، مساء الثلاثاء، أدانت فيه الحكومة الإسرائيلية بتعمد قصف منشآت وأهداف مدنية. واعتبرت القصف انتهاكا خطيرا لأحكام القانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالإيقاف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي غزة.

ودعت مصر جميع دول العالم لاسيما الدول الكبرى ذات التأثير بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي دول العالم والمنظمات الدولية لإغاثة وإنقاذ قطاع غزة في أسرع وقت.

الشعب المصري كله يناشد القيادة السياسية ووزارة الخارجية والرئيس السيسي بطرد السفيرة الإسرائيلية أميرة أم أورون من القاهرة وسحب سفيرنا في تل أبيب .#طرد_السفير_الاسراييلي_من_مصر pic.twitter.com/XABRgv50ur — mohamed yousry (@moeusry1) October 18, 2023

يوم دام

يشار إلى أن قطاع غزة كان شهد أمس، أحد أكثر أيامه دموية منذ 11 يوماً، حيث أودى استهداف لمستشفى الأهلي المعمداني العربي الذي كان يؤوي مئات الفلسطينيين الفارين من الغارات والقصف الإسرائيلي، بـ500 قتيل.

ليصبح عدد القتلى هذا الأعلى على الإطلاق في حادث منفرد في غزة خلال اشتعال الصراع الحالي، ما أثار احتجاجات في الضفة الغربية المحتلة وإسطنبول والعاصمة الأردنية، فضلا عن لبنان وإيران وغيرهما.

فيما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، اليوم الأربعاء، أن عمال الإنقاذ في المستشفى ما زالوا ينتشلون الجثث من تحت الأنقاض.

في حين اتهمت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إسرائيل بارتكاب "مجزرة" في المستشفى الأهلي العربي.

في المقابل، نفى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري، تورط بلاده، لافتاً في مؤتمر صحافي أمس إلى أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى، وفق ما نقلت رويترز.

لكن الجهاد نفت أن يكون أي من صواريخها قد أدى إلى انفجار المستشفى، قائلة إنها لم تجر أي أنشطة في مدينة غزة أو حولها في ذلك الوقت.