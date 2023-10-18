حاول الانتحار.. جديد سباح مصري تضامن مع غزة فهدد بالقتل

بعدما حصد موقفه المتضامن مع غزة احتفاء واسعا بين المصريين، كشف طبيب السباح المصري عبد الرحمن سامح تفاصيل جديدة عن حياته.

وقال عبد الله محمد، طبيب عبد الرحمن الرخص إن الأخير شاب مكافح توفي والده حين كان في العاشرة من عمره، فتولى رعاية والدته وشقيقته.

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كما أكد أنه كان يعمل إلى جانب دراسته وممارسته السباحة لينفق على نفسه ويساعد أسرته. وتابع قائلا لـ "العربية.نت "إن عبد الرحمن وشهرته هريدي فاز بأول بطولة له وهو في عمر السادسة عشرة، وأهداها حينها لروح والده.

منحة إلى أميركا

كما أوضح أنه حصل على منحة للدراسة في أميركا منذ 5 سنوات، وفور سفره شعر أنه في مجتمع غريب قليلا عما اعتاده، لكنه تعامل بكل أخلاق مع محيطه، حتى أطلق عليه اسم "المصري المحترم ". وأضاف أن السباح المصري عمل خلال إقامته في أميركا موظف استقبال مع دراسته ليوفر احتياجاته ويرسل نقودا لأسرته.

لكنه كان يشعر بالوحدة، وتعرض لضغوط شديدة جعلته يحاول الانتحار، فدخل في غيبوبة لمدة 4 أيام، لكنه تعافى وعاد سريعا إلى حياته. ولفت إلى أنه توقف عن السباحة لنحو 5 أشهر وكاد يتوقف عن ممارسة اللعبة لكن بفضل مدربه دكتور محمد دسوقي عاد لمستواه مرة أخرى.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة قد حذف صورة عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني المصري للسباحة، الذي دخل تاريخ اللعبة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 مترا فراشة بزمن 23:04 ثانية، وسط مشاركة أبطال السباحة على مستوى العالم في 10 أكتوبر، لمجرد أنه أعلن تضامنه مع ضحايا غزة. وحذف الاتحاد صور سامح من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه.

علما أنه نشره صورة جماعية لأبطال كأس العالم غير أن لاعب منتخب مصرالذي حقق إنجازا تاريخيا غاب عنها.

في حين كشف السباح المصري بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في غزة. وقال حينها : لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية، تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين".