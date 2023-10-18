دعوات مصرية للاعتصام أمام معبر رفح.. حتى دخول مساعدات غزة

مع تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، انطلقت في مصر دعوات للخروج وإقامة اعتصامات أمام معبر رفح لحين السماح بدخول قوافل المساعدات المكدسة إلى القطاع المحاصر.

فقد أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعوته للاعتصام أمام معبر رفح لحين دخول المساعدات إلى الفلسطينيين، و حشده لكل الجهات الدولية لاستمرار الاعتصام حتى دخول المساعدات إلى القطاع.

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كما أكد دعمه لتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني بقصر الرئاسة، والتي أشار فيها لجاهزية المتطوعين لدعم وتأييد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم وعدم إجبارهم على التهجير القسري إلى سيناء.

تهجير الفلسطينيين

وكان السيسي أشار في وقت سابق اليوم إلى أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، معلنا أن بلاده فيها 105 ملايين مواطن والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه، وإذا استدعى الأمر أن يطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسيخرجون.

كما أكد أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ، مقترحاً نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلا من سيناء حتى لا تنجر مصر لصراع مع إسرائيل.

يذكر أن قوافل المساعدات الغذائية والإنسانية مازالت تتكدس وتنتظر عند معبر رفح من الجانب المصري منذ وصولها في ساعة مبكرة من صباح أمس الثلاثاء في انتظار السماح لها بالدخول لقطاع غزة.

115 شاحنة

ويتجمع عند المعبر نحو 115 شاحنة مليئة بالمساعدات الغذائية والطبية، والملابس وزجاجات المياه والأدوية وأجهزة إغاثة المصابين والجرحى.

وتواصل السلطات الإسرائيلية تعنتها حيث ترفض فتح المعبر من الجانب الفلسطيني كما أعلنت أكثر من مرة رفضها إدخال أي مساعدات إلى غزة.