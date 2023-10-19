الرئيس الصيني لرئيس وزراء مصر: المهمة الأكثر إلحاحاً الآن هي وقف إطلاق النار في غزة
الصين ترغب في تعزيز التعاون مع مصر والدول العربية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس الوزراء المصري، الخميس، أن بكين تأمل في العمل مع بلاده لتحقيق "مزيد من الاستقرار" في الشرق الأوسط، في أوج نزاع بين إسرائيل وحماس في المنطقة، كما ذكرت قناة التلفزيون الصينية الرسمية "سي سي تي في" CCTV.
الرئيس الصيني قال لرئيس وزراء مصر، إن المهمة الأكثر إلحاحا الآن هي وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على ضرورة عدم خروج التصعيد الراهن في غزة عن السيطرة.
الرئيس الصيني أضاف أن المسار الأساسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تنفيذ حل الدولتين، وأنه يجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.
وقال شي لمصطفى مدبولي خلال اجتماع في بكين، إن "الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر، وجلب المزيد من اليقين والاستقرار إلى المنطقة والعالم".
ونقل التلفزيون عن شي قوله إن "الصين ومصر بلدان صديقان يتشاركان الأهداف ذاتها، ويثقان ببعضهما بعضا، وهما شريكان جيّدان يعملان معا من أجل التنمية والازدهار المشترك".
وأضاف شي: "حاليا، يمر الوضع الدولي والإقليمي بتغيّرات عميقة ومعقّدة، ويشهد العالم تغيّرات سريعة لا مثيل لها منذ قرن".
وتابع أن بكين ترغب أيضا بالعمل مع القاهرة "لحماية الإنصاف الدولي بشكل مشترك والعدالة والمصالح المشتركة للبلدان النامية".
ومنذ بدأت الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس هذا الشهر، أبقت مصر حدودها مع غزة مغلقة بالمجمل، فيما يتدهور الوضع الإنساني في القطاع.
لكن القاهرة ذكرت، الخميس، أنها ستسمح بمرور المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.
وتعززت العلاقات بين الصين ومصر في الشهور الأخيرة فيما يرتقب أن تنضم القاهرة رسميا إلى مجموعة بريكس" للاقتصادات الناشئة اعتبارا من العام القادم.
وقال شي "تهنّئ الصين مصر على انضمامها إلى آلية التعاون في بريكس وتعتقد بأن ذلك سيعطي تعاون بريكس زخما جديدا".
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