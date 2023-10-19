السيسي يبحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية التطورات في غزة

ذكرت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحث مع قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا، التطورات الجارية في غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة في بيان، إن السيسي أكد للمسؤول العسكري الأميركي أهمية وقف تصاعد الموقف بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

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وأضاف أن السيسي حذر خلال الاجتماع مع كوريلا من خطورة امتداد التبعات الأمنية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي "إلى المحيط الإقليمي برمته".

وذكر المتحدث أن اللقاء شهد التباحث بشأن إحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين "اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وشدد السيسي على أهمية توصيل المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة بشكل مستدام "كأولوية قصوى في ضوء الأوضاع الإنسانية المتردية بالقطاع".