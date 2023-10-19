شكري وغوتيريش: يجب توصيل المساعدات لغزة بشكل مستدام

أكد سامح شكري وزير خارجية مصر أن قمة السلام التي ستستضيفها بلاده بعد غد السبت ستعمل على مناقشة خفض التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الوزير المصري مع انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد شكري أن التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى دول الجوار أمر غير وارد، مشيرا إلى أن استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

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وقال شكري إن مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة للقطاع.

ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القانون الدولي الإنساني يجب أن يحترم وأن يكون المدنيون أولوية قصوى، مشيرا إلى أن استهداف المنشآت الصحية اعتداء سافر وانتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالب غوتيريتش بالعمل على إيصال الماء والغذاء والمواد الطبية إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

وكانت مصادر مصرية قد أكدت أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح غداً الجمعة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش المعبر غدا.

يشار إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، قد ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.