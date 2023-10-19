اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مؤتمر صحفي لوزير خارجية مصر مع الأمين العام للأمم المتحدة
مؤتمر صحفي لوزير خارجية مصر مع الأمين العام للأمم المتحدة
الشرق الأوسط

شكري وغوتيريش: يجب توصيل المساعدات لغزة بشكل مستدام

مصادر مصرية قد أكدت أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح غداً الجمعة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة

القاهرة - أشرف عبد الحميد
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد سامح شكري وزير خارجية مصر أن قمة السلام التي ستستضيفها بلاده بعد غد السبت ستعمل على مناقشة خفض التصعيد وصولاً لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وخلال مؤتمر صحافي عقده الوزير المصري مع انطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أكد شكري أن التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين إلى دول الجوار أمر غير وارد، مشيرا إلى أن استهداف مقرات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية يعد انتهاكا للقانون الدولي.

مادة اعلانية

وقال شكري إن مصر حريصة على استمرار عمل معبر رفح ومطار العريش لاستقبال المساعدات الموجهة للقطاع.

ومن جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن القانون الدولي الإنساني يجب أن يحترم وأن يكون المدنيون أولوية قصوى، مشيرا إلى أن استهداف المنشآت الصحية اعتداء سافر وانتهاك لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وطالب غوتيريتش بالعمل على إيصال الماء والغذاء والمواد الطبية إلى قطاع غزة بشكل مستدام.

وكانت مصادر مصرية قد أكدت أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح غداً الجمعة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش المعبر غدا.

غوتيريش بالقاهرة لبحث خفض التصعيد في غزة.. ومساعدات "الصحة العالمية" جاهزة بمعبر رفح مصر الشرق الأوسط غوتيريش بالقاهرة لبحث خفض التصعيد في غزة.. ومساعدات "الصحة العالمية" جاهزة بمعبر رفح

يشار إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، قد ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، حيث تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط