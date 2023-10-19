اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شاحنات الإغاثة تنتظر عند معبر رفح - وكالات من 2
شاحنات الإغاثة تنتظر عند معبر رفح - وكالات
(2 صور)
الشرق الأوسط

غوتيريش بالقاهرة لبحث خفض التصعيد في غزة.. ومساعدات "الصحة العالمية" جاهزة بمعبر رفح

أمين عام الصحة العالمية: نعمل مع مصر والهلال الأحمر الفلسطيني لإيصال مساعداتنا لغزة فور فتح المعبر

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية سامح شكري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بحثا خفض التصعيد العسكري في قطاع غزة.

وأضاف أبو زيد عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا) أن شكري وغوتيريش ناقشا أيضا خلال لقاء في القاهرة احتواء الأزمة الإنسانية في غزة وتوفير النفاذ العاجل للمواد الإغاثية للفلسطينيين.

مادة اعلانية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

يأتي ذلك فيما قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، إن 5 شاحنات محملة بالإمدادات الطبية جاهزة على الحدود بين غزة ومصر، مرحبة بإعلان إسرائيل أنها لن تمنع دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

أمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
أمين عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحافي: "شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق". وعبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح المعبر، قائلا "نأمل أن يتم ذلك غدا".

وتنتظر أكثر من 100 شاحنة قرب المعبر على الجانب المصري اليوم الخميس، لكن من غير المتوقع دخول المساعدات قبل غد الجمعة. وهناك المزيد من المساعدات تنتظر بمدينة العريش الواقعة على بعد نحو 45 كيلومترا من رفح.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل، لكنه أُغلق منذ الأيام الأولى للصراع في غزة في أعقاب القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من الحدود.

وتعمل الولايات المتحدة ومصر على التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتوصيل المساعدات إلى غزة، وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء إنه جرى الاتفاق على دخول ما يصل إلى 20 شاحنة عبر المعبر مع التطلع إلى إدخال مزيد من الشاحنات لاحقا.

بيان مصري أردني: محاولة تهجير الفلسطينيين للبلدين مرفوضة مصر الشرق الأوسط بيان مصري أردني: محاولة تهجير الفلسطينيين للبلدين مرفوضة
طلب صادم للفلسطينيين ضمن المساعدات الإنسانية.. مسؤولة مصرية تكشفه مصر خاص طلب صادم للفلسطينيين ضمن المساعدات الإنسانية.. مسؤولة مصرية تكشفه

وزاد النشاط الدبلوماسي فيما يخص فتح معبر رفح، إذ استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكبر جنرال يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

وتقول الأمم المتحدة إن معظم سكان غزة وعددهم 2.3 مليون كانوا يعتمدون على المساعدات قبل بدء الصراع في السابع من أكتوبر، وكانت تعبر نحو 100 شاحنة مساعدات إنسانية للقطاع يوميا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط