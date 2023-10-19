لتفويض السيسي بوقف مخطط إسرائيل.. جلسة طارئة لبرلمان مصر

يعقد مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، جلسة طارئة لمنح الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري والعربي والوقوف ضد مخطط إسرائيل بالعمل على نزوح الفلسطينيين من قطاع غزة وتوطينهم في سيناء.

ومن المقرر أن يطلب المجلس من الرئيس باعتباره القائد الأعلى للجيش، اتخاذ ما يراه من إجراءات كفيلة بتأمين حدود مصر الشرقية، وحماية الأراضي المصرية.

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ومساء أمس الأربعاء، عقد مجلس الشيوخ المصري (الشعبة الثانية للبرلمان)، جلسة طارئة أيضا انتهت بتفويض السيسي باتخاذ كل ما يراه مناسبا للوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين وحماية الأمن القومي المصري والعريى.

في الإطار، انطلقت مساء أمس تظاهرات شعبية في عدة ميادين بمحافظات مصر تعلن تأييدها للسيسي في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع مخطط إسرائيل لتوطين الفلسطينيين في سيناء بعد تهجيرهم من أراضيهم قسريا.

ومن المقرر أن تنطلق تظاهرات أخرى غدا الجمعة في كافة الميادين لتأييد السيسي وتفويضه لحماية الحدود الشرقية للبلاد.

من جانبه، أكد مجلس أمناء الحوار الوطني، مساندة موقف الدولة المصرية الذي عبر عنه الرئيس السيسي، بالرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم بقوة العدوان، مشيرا إلى أن هذا يعني تصفية القضية الفلسطينية التي هي قضية العرب جميعا، وداعيا الفلسطينيين في كل أرجاء فلسطين إلى التمسك بأرضهم الطاهرة، فضلا عن كونه واجبهم الوطني فهو أيضا واجب قومي عربي للحفاظ على القضية الفلسطينية العادلة حتى لا تضيع إلى الأبد.

وأعلن مجلس الأمناء الرفض التام لأية دعاوى تصدر من أي طرف دولي أو إقليمي، خصوصا من إسرائيل، تتعلق بمستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وطرق إدارته، مؤكدا أن هذا حق أصيل للشعب الفلسطيني وحده.

وكان السيسي أكد، أمس الأربعاء، أن ملايين المصريين مستعدون للتظاهر تعبيرا عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة، معلنا أن بلاده فيها 105 ملايين مواطن، والرأي العام المصري والعربي يتأثر ببعضه، وإذا استدعى الأمر أن يطلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فسيخرجون.

وأكد السيسي أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية عن طريق تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مقترحا نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلا من سيناء حتى لا تنجر مصر لصراع مع إسرائيل.