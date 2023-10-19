مصادر مصرية: فتح معبر رفح غداً وإدخال المساعدات لغزة

أكدت مصادر مصرية أنه تم الاتفاق على فتح معبر رفح غداً الجمعة لنقل المساعدات إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المعبر غدا.

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وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي جو بايدن، قد ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

و أعرب الرئيس بايدن عن الشكر والتقدير لجهود القيادة المصرية نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وطالبت مصر من قبل بضرورة نقل المساعدات الإغاثية والغذائية إلى قطاع غزة في أقرب وقت.

وأكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على ضرورة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع في أقرب وقت، مشدداً على أن توفير المواد الإغاثية ضرورة لا غنى عنها في ظل الأوضاع المؤسفة الراهنة.

وقال شكري إن هناك خطة تحرك جاهزة للبدء في إنفاذ المساعدات إلى القطاع فور إزالة الجانب الإسرائيلي العوائق أمام عمل المعبر.