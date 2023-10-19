والدة سباح مصري تعاطف مع غزة: إسرائيل طلبت شطبه

كشفت لمياء المنياوي، والدة السباح المصري عبدالرحمن سامح، الذي تضامن مع غزة فعاقبه الاتحاد الدولي للسباحة بحذف صوره، وتعرض للتهديد بالقتل، تفاصيل جديدة.

وقالت في حديث خاص لـ"العربية.نت" إن ابنها سعيد بما فعله لكونه عبّر عما يجيش في صدره من حزن على قتل أشقائه الفلسطينيين، مؤكدة أن رد الفعل الإسرائيلي كان عنيفا، حيث طلبت إسرائيل شطب عبدالرحمن من سجلات الاتحاد الدولي للسباحة.



السباح المصري عبدالرحمن سامح مع عائلته السباح المصري عبدالرحمن سامح مع عائلته

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وتابعت أن نجلها تأثر بذلك والتزم الصمت وعاش لحظات توتر وإحباط كبيرة، رغم مواصلته التدريبات للحفاظ على أرقامه القياسية، مشيرة إلى أنها تتواصل معه لطمأنته خاصة بعد تلقيه تهديدات بالقتل ومطالبته بالتوقف عن دعمه لفلسطين، وكان محتوى الرسائل يتضمن مثلا "خاف على حياتك".

وأكدت الأم أنها تشعر بالرعب على مصير ابنها، وطالبته بعدم استخدام اللهجة التصعيدية حرصا على حياته، رغم أنه لم يستخدم لهجة عدوانية، وكانت لهجته حكيمة وكلامه واضحا ومحددا، مضيفة أن آخر تواصل بينهما كان فيه متوترا ورافضا للحديث عبر الهاتف، مكتفيا بالكتابة عبر واتساب لطمأنتها وللتأكيد على تركيزه لخوض سباقات الغد ويوم الأحد لتحقيق أرقام قياسية.

وكشفت الأم أن ما يحدث في فلسطين يثير الحزن والغضب في صدر كل عربي ومصري، مؤكدة أن ابنها بشر وعربي، وما يحدث أغضبه وأحزنه وصدمه، ولكونه صغير السن كان رد فعله سريعا، وعبّر عن غضبه بهذه اللفتة، وعبّر عن دعمه للقضية الفلسطينية.

وقالت إن ابنها تلقى دعما من فناني مصر، وأضافت: "أتمنى أن يكون هذا الدعم بشكل دائم"، مؤكدة أن ابنها يتميز بإنسانية عالية ولديه انتماء كبير لوطنه مصر ووطنه العربي الكبير، مضيفة أنه لا يشعر بالندم على ما فعله لحبه الشديد لعروبته وانتمائه الكبير.

وأضافت أن الجامعة التي يدرس فيها عبدالرحمن في أميركا أعلنت دعمها له بعد تلقيه تهديدات، وتعهدوا بحمايته، مؤكدة أنها فخورة بابنها وبوطنيته لكنها كأم تخاف على ابنها وهذا شعور طبيعي لأي أم.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة قد حذف صورة عبدالرحمن سامح، لاعب المنتخب الوطني المصري للسباحة، والذي دخل تاريخ اللعبة بعد تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس العالم المقامة باليونان في منافسات سباق 50 متر فراشة بزمن 23:04 ثانية، وسط مشاركة أبطال السباحة على مستوى العالم، لمجرد أنه أعلن تضامنه مع ضحايا غزة.

وحذف الاتحاد صور سامح من حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رغم فوزه.

وكشف السباح المصري بعد تتويجه بالميدالية الذهبية، أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له في مدينة غزة.

وتابع قائلاً: "لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز، مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية، تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين. وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وهم قلقون كثيرا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولًا، خوفا من احتمالية أن يحاول شخص ما قتلي".

وختم قائلا: "بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي عليّ أن أحتفل بهذا أم لا، بسبب أن إخوتي يُقتلون في فلسطين الآن".