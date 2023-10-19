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السيسي والملك عبدالله الثاني
السيسي لدى استقباله الملك عبدالله الثاني
الشرق الأوسط

لبحث وقف العنف في غزة.. قمة مصرية أردنية بالقاهرة

قمة رباعية بين مصر والأردن وأميركا والسلطة الفلسطينية كان من المقرر أن تعقد أمس في الأردن لكنها ألغيت بسبب قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط أكثر من 550 قتيلاً

القاهرة – أشرف عبد الحميد
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تعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة قمة مصرية أردنية لمناقشة سبل وقف العنف بالأراضي المحتلة، ومناقشة مستقبل القضية الفلسطينية.

وكان من المقرر أن تعقد في العاصمة الأردنية، أمس الأربعاء، قمة رباعية بين مصر والأردن وأميركا والسلطة الفلسطينية لكنها ألغيت بسبب قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط أكثر من 550 قتيلا.

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وتواصل مصر جهودها لحل الأزمة، حيث تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس الأميركي جو بايدن، ركز على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وتم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام، مع قيام الجهات المعنية في الدولتين بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.

وخلال اتصالات له مع العديد من رؤساء الدول وقادة العالم، أكد السيسي على ضرورة وقف العنف لما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الإقليمي، على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين، ورفض الحصار الجماعي والتهجير.

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وأكد الرئيس المصري على ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة، مضيفا أن مصر ستواصل جهودها لحشد المجتمع الدولي نحو التوافق حيال دفع مسار السلام على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ومن المقرر أن تستضيف مصر بعد غد السبت قمة دولية وإقليمية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، فيما أكد الرئيس المصري ضرورة أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم فى وقف التصعيد الجاري، حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام.

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