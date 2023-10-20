السيسي لرئيس وزراء بريطانيا: النزوح من غزة سينهي القضية الفلسطينية تماما

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، من نزوح المدنيين من غزة إلى سيناء، واصفا إياه بأنه سيسدل ستارة النهاية على القضية الفلسطينية وهو أمر لا ترغب مصر في حدوثه.

وقال السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الذي يزور مصر حاليا ضمن جولة بدول المنطقة، إن هناك حاجة للتعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية يكون تأثيرها مدويا على المنطقة والسلام فيها.

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وشدد الرئيس المصري على أهمية إحياء عملية السلام وإعطاء أمل للفلسطينيين في إقامة دولتهم على حدود عام 1967.

وأضاف: "علينا جميعا التحرك لاحتواء تطورات قد لا يمكن السيطرة عليها في المنطقة وقد تتجاوز تبعاتها حق الدفاع عن النفس".

وأشار السيسي إلى أن 4 آلاف من المدنيين سقطوا في غزة من بينهم 1500 طفل.

وأضاف بالقول: "نقدر جهود الرئيس الأميركي في إقناع إسرائيل بالسماح بفتح معبر رفح لإصلاحة ودخول المساعدات"، مشدداً على أنه "يجب الحفاظ علي سيل تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ويجب استمرار وصول المساعدات".

يذكر أن سوناك هو أحدث زعيم غربي يزور القدس، أمس الخميس، لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وخلال زيارته لإسرائيل، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأبدى كل الدعم لإسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

كما زار المملكة العربية السعودية، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشدد الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء على أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار ومسار السلام.