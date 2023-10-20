سوناك يتوجه إلى مصر لبحث الوضع في إسرائيل وغزة

قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه سيسافر إلى مصر اليوم الجمعة لإجراء محادثات مع نظرائه في المنطقة بشأن الوضع في إسرائيل وغزة.

وذكر مكتبه في داوننغ ستريت أن سوناك سيشدد خلال المحادثات على "أهمية تجنب التصعيد في المنطقة ومنع المزيد من الخسائر في أرواح المدنيين".

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وكان سوناك، أحدث زعيم غربي يزور القدس أمس الخميس لإظهار الدعم لإسرائيل ومحاولة التفاوض على طريقة لضمان إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وخلال زيارته لإسرائيل، التقى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وأبدى كل الدعم لإسرائيل في حربها ضد الفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة.

كما زار المملكة العربية السعودية، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وشدد الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء على أن استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشي.

كما شدد الأمير محمد بن سلمان على ضرورة تهيئة الظروف لاستعادة الاستقرار ومسار السلام.