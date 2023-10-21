إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة مصر والأردن فوراً

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن إسرائيل حذرت مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب بسبب مخاوف من استهدافهم جراء الغضب من الحرب في قطاع غزة.

تغطية خاصة من #العربية | #بايدن يلمح بتأخير الهجوم البري الإسرائيلي على #غزة.. والبيت الأبيض ينفي ربط ذلك بموضوع الرهائن

https://t.co/Fwj4T1m9OJ — العربية (@AlArabiya) October 21, 2023

وقالت إن إعلانا أصدره مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية دعا جميع الإسرائيليين في مصر والأردن إلى المغادرة "بأسرع ما يمكن".

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وبخصوص المغرب، دعا الإعلان الإسرائيليين إلى تجنب السفر غير الضروري.

كما أوصى الإعلان بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، بما في ذلك: تركيا ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، وأيضا تجنب السفر إلى دول منها ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.

وأتى ذلك بعد أيام فقط من استدعاء إسرائيل دبلوماسييها من تركيا كإجراء احترازي، وطلبها في وقت سابق من مواطنيها المغادرة أيضاً.

وجاءت دعوات الإخلاء بعد احتجاجات وتظاهرات نظمت في الأيام الأخيرة في أنحاء الشرق الأوسط بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

واندلعت الحرب بعدما دخل مسلّحون من حماس الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وقتلوا 1400 شخص على الأقل واحتجزوا أكثر من 200 أسير.

وتعهّدت إسرائيل منذ ذلك الحين تدمير حماس، فيما أدّت حملة القصف التي شنّتها رداً على هجوم الحركة، إلى مقتل 4137 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من المدنيين، وإصابة 13300 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.