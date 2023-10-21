اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
علم إسرائيل
العلم الإسرائيلي
الشرق الأوسط

إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة مصر والأردن فوراً

أوصى الإعلان بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية بسبب مخاوف من استهدافهم جراء الغضب من الحرب في غزة

العربية.نت، وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، أن إسرائيل حذرت مواطنيها من السفر إلى مصر والأردن والمغرب بسبب مخاوف من استهدافهم جراء الغضب من الحرب في قطاع غزة.

وقالت إن إعلانا أصدره مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية دعا جميع الإسرائيليين في مصر والأردن إلى المغادرة "بأسرع ما يمكن".

مادة اعلانية

وبخصوص المغرب، دعا الإعلان الإسرائيليين إلى تجنب السفر غير الضروري.

كما أوصى الإعلان بتجنب الإقامة في جميع دول الشرق الأوسط والدول العربية، بما في ذلك: تركيا ومصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب، وأيضا تجنب السفر إلى دول منها ماليزيا وبنغلاديش وإندونيسيا وجزر المالديف.

وأتى ذلك بعد أيام فقط من استدعاء إسرائيل دبلوماسييها من تركيا كإجراء احترازي، وطلبها في وقت سابق من مواطنيها المغادرة أيضاً.

تمهيداً للاجتياح البري.. غالانت قرب حدود غزة يتابع جاهزية قواته العرب والعالم الشرق الأوسط تمهيداً للاجتياح البري.. غالانت قرب حدود غزة يتابع جاهزية قواته

وجاءت دعوات الإخلاء بعد احتجاجات وتظاهرات نظمت في الأيام الأخيرة في أنحاء الشرق الأوسط بسبب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

واندلعت الحرب بعدما دخل مسلّحون من حماس الأراضي الإسرائيلية من قطاع غزة، وقتلوا 1400 شخص على الأقل واحتجزوا أكثر من 200 أسير.

وتعهّدت إسرائيل منذ ذلك الحين تدمير حماس، فيما أدّت حملة القصف التي شنّتها رداً على هجوم الحركة، إلى مقتل 4137 فلسطينياً على الأقل، معظمهم من المدنيين، وإصابة 13300 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وزير الدفاع يؤكد أن المعركة ضد حماس تسير وفق 3 مراحل وزير الدفاع يؤكد أن المعركة ضد حماس تسير وفق 3 مراحل
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط