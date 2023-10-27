بعد حادث طابا.. شاهد سقوط مقذوف "مجهول" في نويبع بمصر

بعدما أفاد المتحدث العسكري المصري، فجر اليوم بسقوط طائرة مسيرة وقعت في مدينة طابا المحاذية للحدود الإسرائيلية، سقط مقذوف في مدينة نويبع، على البحر الأحمر.

ونشرت وسائل إعلام مصرية مشاهد لسقوط المقذوف قرب محطة كهرباء في نويبع في محافظة جنوب سيناء.

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"سقط على أرض صحراء"

إلى هذا، أكدت مصادر مصرية أن المقذوف سقط على مدينة نويبع الواقعة في نطاق الجيش الثالث الميداني.

وأشارت إلى أن المقذوف أدى إلى حدوث انفجار من دون تسجيل خسائر بشرية.

كما أوضحت أن السلطات لا تزال تجمع المزيد من المعلومات عن الواقعة.

سقوط مسيرة في طابا

أتى حادث نويبع بعد ساعات من سقوط طائرة مسيرة مجهولة الهوية في مدينة طابا، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في مبنى إسعاف المدينة والسكن الإداري لمستشفى المدينة المركزي.

وكان المتحدث العسكري المصري أكد في بيان مقتضب أن الجيش يحقق في سقوط الدرون المجهولة الهوية.

"تهديد جوي"

بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد "تهديدا جويا" في منطقة البحر الأحمر وربط ذلك بمقذوف سقط على الأراضي الساحلية المصرية هناك. وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري "رصدنا في الساعات القليلة الماضية تهديدا جويا في منطقة البحر الأحمر. وأرسلنا طائرات هليكوبتر قتالية للتعامل مع التهديد، ويجري الآن التحقيق في الأمر". كما أضاف في إفادة صحفية بثها التلفزيون "أن الضربة التي وقعت في مصر كانت نتيجة لهذا التهديد".

وأضاف أن إسرائيل ستعمل مع مصر والولايات المتحدة على تعزيز الدفاعات الإقليمية في مواجهة التهديدات القادمة من منطقة البحر الأحمر.

حادث ثالث

ولم تكن هاتان الحادثتان أول ما يصيب الأراضي المصرية منذ بدء حرب غزة، فقد وقع في وقت سابق بعض "الإصابات الطفيفة" في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل نتيجة قصف "عن طريق الخطأ" من دبابة إسرائيلية، من دون أن يحدد عدد الجرحى.