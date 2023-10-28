خطف فتيات و تحرش وقتل.. ما قصة حفل "المنصورية" في مصر؟

في واقعة غريبة، شهدت منطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة جنوب مصر ليلة رعب عاشها طلاب مدرسة دولية بعد تعرضهم لاعتداءات من جانب مجهولين.

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لحادث مرعب تعرض له طلاب مدرسة دولية حيث كانوا في حفل نظمته لهم إحدى الشركات المتخصصة، وعقب نهاية الحفل وخروج الحاضرين تعرض الطلاب لوابل من النيران كما تعرضت بعض الفتيات حسب الروايات لحوادث سرقة وتحرش.

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وفحصت أجهزة الأمن المصرية الصور التي نشرت عن الواقعة حيث تبين من خلال المعلومات أن الحفل أقيم في منطقة نائية ومعزولة ودون إخطار الأجهزة الأمنية.

وحسب المعلومات أيضا فإن الفتيات والصبية المشاركين في الحفل تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 عاما، وتجاوز عددهم 2000 طالب، وهم معتادون على إقامة الحفلات بالتواصل مع إحدى الشركات المنظمة، حيث أقيمت حفلات سابقة لهم بمنطقة الحزام الأخضر والساحل.

ومن جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة وقالت إن رواد التواصل تداولوا مقاطع فيديو وصور على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة المنصورية للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين وفق ما ذكرت الوزارة أنه بتاريخ أول أمس الخميس أبلغت شرطة النجدة من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب في أبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال ومقابلة عدد من المشاركين بالحفل أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

وأكدت الوزارة أنه بإجراء التحريات وبسؤال عدد من أهالي المنطقة أفادوا بأن مالك الفيلا اعتاد تأجيرها لإقامة الحفلات للشباب، وتضرر أهالي المنطقة من تلك الحفلات نتيجة للموسيقى الصاخبة التي تستمر لفترات طويلة من الليل، مضيفة أن أهالي المنطقة سبق وأن طلبوا من أصحاب الفيلا بالتوقف عن ذلك إلا أنهم رفضوا بدعوى أحقيتهم فى استخدام الفيلا.

وتابعت الوزارة أنه وخلال يوم الواقعة نظم مالك الفيلا حفلا لمجموعة من الشباب صغار السن عبر إحدى شركات تنظيم الحفلات وقام عدد من أهالي عزبة العرب بالتوجه للفيلا والتعرض لمرتادي الحفل أثناء مغادرتهم والتعدي عليهم ما أدى لحدوث مشاجرة بين الطرفين.

حفلات بدون ترخيص

وأكدت التحريات -حسب الوزارة -عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص كما أكدت عدم تلقي أية بلاغات أو تسجيل المستشفيات لوصول أية مصابين من جراء الواقعة كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وذكرت الداخلية المصرية أنه تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين تعدوا على مرتادي الحفل وجار ضبط 4 آخرين هاربين ممن شاركوا في الواقعة.

وأعلنت أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين بالاعتداء على الطلاب مرتادي الحفل وكذا مالك الفيلا والقائمين على تنظيم الحفل، لاستخدام الفيلا في تنظيم حفلات بدون ترخيص.

وأكدت الداخلية المصرية أنه سيتم كذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على نشر مقاطع الفيديو بتهمة الادعاءات الكاذبة وإثارة البلبلة.