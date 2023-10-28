فيديو مروع.. 35 قتيلاً وتفحم عشرات السيارات بحادث في مصر

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي في مصر صباح اليوم السبت، حادثاً مروعاً، بعد أن تصادمت عشرات السيارات ما أدى لاحتراق بعضها وتهشم الآخر.

ولقي 35 شخصاً مصرعهم، منهم 18 على الأقل متفحمون، على الطريق السريع، الذي يربط العاصمة المصرية القاهرة بمدينة الإسكندرية الواقعة على البحر الأحمر.

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مقتل 35 وإصابة 60

فيما أوضح جهاز أمن محافظة البحيرة المصرية أن الحادث أسفر عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 60 آخرين"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وبحسب البيانات الأولية، في الكيلوميتر 132 من الطريق السريع، حدث تسرب للزيت في إحدى السيارات، ما أدى إلى تصادم سيارات أخرى من الخلف ما أسفر عن اشتعال النيران في عدة مركبات وحافلات.

نتيجة للسرعة الزائدة اصطدمت عشرات السيارات والحافلات، وذلك في محيط منطقة وادي النطرون، قبل الطريق الدولي، باتجاه القاهرة.

7 آلاف قتيل

في حين أعلنت وزارة الصحة الدفع بـ 20 سيارة إسعاف، لنقل المصابين، وإيداعم "مستشفى جراحات اليوم الواحد" بوادي النطرون، ومستشفى غرب النوبارية المركزي.

وتودي حوادث السير بالآلاف سنوياً في مصر، البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان البالغ أكثر من 105 ملايين نسمة، وتقع غالبا بسبب السرعة أو عدم الالتزام بقوانين المرور أو سوء حالة الطرق.

فقد سجلت أحدث البيانات الرسمية مصرع أكثر من سبعة آلاف شخص في حوادث سير خلال العام 2021 بارتفاع تجاوز 15 % مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى العقد الأخير، كثفت جهود تطوير منظومة الطرق وأنفقت مبالغ طائلة سواء لإنشاء شبكة جديدة أو لتحسين حالة الشبكة الحالية.