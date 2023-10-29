سيول شديدة تضرب محافظة مصرية.. والسلطات تعلن الطوارئ

تعرضت مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر جنوب مصر لسيول شديدة أغرقت الطرق الرئيسية وقطعت طريقا رئيسيا يربطها بمحافظة قنا.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بتعرض مدينة سفاجا لأمطار غزيرة وسيول خاصة في منطقة الكيلو 85 ما أدى لتعطل الحركة المرورية وقطع الطرق.

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وقررت السلطات رفع حالة الطوارئ القصوى، وتغيير مسارات الطرق، حيث أكد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، أن منطقة الكيلو 85 تعرضت لأمطار غزيرة ما تسبب في نحر جانبي الطريق، مشيرا إلى أنه على الفور تم تغيير مسار الطريق القادم من قنا، كما تم إرسال معدات هيئة الطرق والكباري لمعالجة النحر وإعادة فتح الطريق وتهيئته للمرور.









سيول البحر الأحمر سيول البحر الأحمر

استعدادات وتحذيرات

إلى ذلك كشفت هيئة الطرق والكباري تفاصيل السيول، وقالت إنه في تمام الساعة السادسة مساء السبت هطلت أمطار غزيزة عند الكيلو 85 بطريق سفاجا - قنا وتحديدا المنطقة التاسعة، مشيرة إلى أنه على الفور قامت الهيئة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وتم غلق الطريق في اتجاه قنا - سفاجا من الكيلو 40 حتى الكيلو 85، واستخدام اتجاه سفاجا - قنا في هذه المسافة من الطريق للعمل في الاتجاهين.

وأشارت الهيئة إلى أنه بعد انتهاء السيول تم المرور على الطريق، وتم اكتشاف أجزاء بها نحر واطماءات، ولذلك تم الدفع بطاقم من المهندسين والمعدات لإصلاح النحر وإزالة الإطماءات.

من جانبه، أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، تحسبا لسقوط سيول قادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، بناء على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكد محافظ قنا على جاهزية الأجهزة التنفيذية، ومراجعة خطة الطوارئ، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول، ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة في حالة حدوث أي طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

وقال محافظ قنا إنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لتلقي أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفوري معها.