حفل المنصورية.. قرار النيابة المصرية ينسف كل الروايات

بعد الأخبار التي أفادت بأن حفل المنصورية شهد تعاطيا للمخدرات وحالات تحرش وخطف فتيات وسقوط قتيل في مصر، جاء قرار النيابة لينسف كل ما أشيع.

فقد قررت النيابة في شمال الجيزة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل ابن مالك فيلا المنصورية، التي أقيم داخلها الحفل المثير للجدل بكفالة مالية.

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كما قررت النيابة إخلاء سبيل اثنين من منظمي الحفل، بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات التي تجري بشأن الواقعة.

إخلاء سبيل مذيعة

يأتي ذلك، بعد قرار إخلاء سبيل مذيعة أردنية شهيرة بكفالة مالية عقب اتهامها بنشر أخبار كاذبة عن "حفلة المنصورية".

وأمس الثلاثاء، قرر قاضي المعارضات قبول استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل 12 متهمًا بالتعدي على رواد الحفل، ليقرر مد فترة حبسهم احتياطيًا لمدة 15 يوما.

يشار إلى أن الفيلا محل الواقعة، مملوكة لأستاذ بكلية الهندسة- متوفى- إذ تؤجرها زوجته وابنه ويشكو الأهالي من إقامة حفلات بها صاخبة مثل التي أقيمت يوم الخميس الماضي، وفق شهود عيان، حيث قام عدد من أهالي العزب المجاورة للفيلا بالاعتداء بالضرب على مرتادي الحفل لدى خروجهم من المكان قبيل الفجر.

"سرقة وتحرش"

وتداول رواد مواقع التواصل في مصر صورا لحادث مرعب تعرض له طلاب مدرسة دولية حيث كانوا في حفل نظمته لهم إحدى الشركات المتخصصة، وعقب نهاية الحفل وخروج الحاضرين تعرض الطلاب لوابل من النيران، كما تعرضت بعض الفتيات حسب الروايات لحوادث سرقة وتحرش.

وفحصت أجهزة الأمن المصرية الصور التي نشرت عن الواقعة، حيث تبين من خلال المعلومات أن الحفل أقيم في منطقة نائية ومعزولة ودون إخطار الأجهزة الأمنية.

حفل لمراهقين

وحسب المعلومات أيضا فإن الفتيات والصبية المشاركين في الحفل تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عاما، وتجاوز عددهم 2000 طالب، وهم معتادون على إقامة الحفلات بالتواصل مع إحدى الشركات المنظمة، حيث أقيمت حفلات سابقة لهم بمنطقة الحزام الأخضر والساحل.

من جانبها كشفت وزارة الداخلية تفاصيل الواقعة وقالت إن رواد التواصل تداولوا مقاطع فيديو وصورا على موقع التواصل الاجتماعى "تيك توك" تضمنت الادعاء بتعرض المتواجدين بإحدى الحفلات بفيلا سكنية بمنطقة المنصورية للاعتداء من قبل بعض قاطني المنطقة وإطلاق أعيرة نارية عليهم ومقتل شخص واختطاف آخرين وسرقة متعلقاتهم.

وتبين وفق ما ذكرت الوزارة أن شرطة النجدة تلقت بلاغا من أهالي المنطقة بوجود مشاجرة بفيلا كائنة بمنطقة عزبة العرب في أبو رواش بطريق المنصورية بالجيزة، وبالانتقال ومقابلة عدد من المشاركين بالحفل أفادوا بحدوث مشادة كلامية مع بعض أهالي المنطقة وانصرافهم ورفضوا التقدم بأية بلاغات.

حفلات بدون ترخيص

وأكدت التحريات -حسب الوزارة- عدم صحة ما تداوله مروجو مقاطع الفيديو من مقتل أحد الأشخاص كما أكدت عدم تلقي أية بلاغات أو تسجيل المستشفيات لوصول أية مصابين من جراء الواقعة، كما لم يُستدل على حدوث إطلاق نيران أو أعمال خطف.

وذكرت الداخلية المصرية حينها أنه تم تحديد وضبط 6 من أبناء المنطقة الذين تعدوا على مرتادي الحفل وجار ضبط 4 آخرين هاربين ممن شاركوا في الواقعة.