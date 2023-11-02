السيسي يؤكد ضرورة العمل على موقف حاسم لوقف النار في غزة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد، اليوم الأربعاء، على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حاسما للدفع باتجاه وقف إطلاق النار، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية في غزة.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال تلقاه السيسي من رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، "تناول مستجدات التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة".
كما قال السيسي إن تسوية القضية الفلسطينية تتطلب إعمال حل الدولتين، مشددا على أن "الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
حقن الدماء
ونقل البيان عن الرئيس المصري قوله إن بلاده تبذل جهودا كبيرة سواء على المسار السياسي لتهدئة الموقف وحقن الدماء أو على المستوى الإنساني من خلال قيادة عملية تنسيق وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة بلا هوادة ردا على الهجمات التي شنها مقاتلون من حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وأسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين في اليوم الأول من الهجوم، وفق سلطات الدولة العبرية.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة حماس أن حصيلة القصف الإسرائيلي بلغت 8796 قتيلا معظمهم من المدنيين.
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