قادمون من غزة.. وصول 400 من مزدوجي الجنسية للجانب المصري عبر معبر رفح

قال مصدر أمني، اليوم الخميس، إن 400 من الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة وصلوا إلى الجانب المصري عبر معبر رفح مع قطاع غزة. وذكر المصدر الأمني في الجانب المصري من معبر رفح أن من المقرر وصول 200 آخرين ليصل إجمالي عدد الأجانب وحاملي الجنسيات المزدوجة القادمين من المعبر اليوم إلى نحو 600. يأتي ذلك فيما أكدت الخارجية الإسرائيلية بأنها ستسمح بعودة جرحى قطاع غزة الذين يتم معالجتهم في مصر.

من جانبه، أكد الأمين العام للهلال الأحمر المصري رائد عبدالناصر أن 20 سيارة إسعاف دخلت معبر رفح استعدادا لنقل دفعة جديدة من المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات في مدينة العريش بشمال سيناء. وقال عبدالناصر إنه تم نقل 45 مصابا من غزة إلى مصر، منهم 34 نقلوا لمستشفى العريش العام و10 لمستشفى مدينة بئر العبد، فيما نقلت حالة واحدة إلى مستشفى بالقاهرة نظرا لخطورة إصابتها.

مادة اعلانية

في السياق ذاته، أعلن الهلال الأحمر المصري في بيان عبور 55 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية من معبر رفح إلى معبر العوجة التجاري الحدودي مع إسرائيل لتفتيشها تمهيدا لعودتها إلى معبر رفح وتسليمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

🔴 مصادر أمنية: وصول 400 من مزدوجي الجنسية من #غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح



لآخر التطورات تابعونا على رابط البث المباشر 👇

https://t.co/Ngvqa9yzys#العربية pic.twitter.com/EQKZ0COhEt — العربية (@AlArabiya) November 2, 2023

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية المصرية إن الجهات المعنية في الدولة تستعد لاستقبال وإجلاء حوالي 7000 مواطن أجنبي من غزة يحملون جنسية أكثر من 60 دولة، فيما تواصل إسرائيل عمليتها العسكرية ضد حماس في غزة.

وأضافت الخارجية المصرية أن الجهات المعنية في الدولة المصرية تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وبدأ مصابون فلسطينيون وآخرون يحملون جنسيات دول أجنبية عالقين عند معبر رفح في العبور إلى الجانب المصري، أمس الأربعاء.

ويستعد المزيد من الرعايا الأجانب لمغادرة قطاع غزة اليوم الخميس، فيما عبَر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب والعشرات من سكان القطاع المصابين بجروح خطيرة إلى مصر أمس الأربعاء بموجب اتفاق بين إسرائيل ومصر وحماس.

ومن بين من تم إجلاؤهم حاملو جوازات سفر من كل من أستراليا والنمسا وبلغاريا وجمهورية التشيك وفنلندا وإندونيسيا وإيطاليا واليابان والأردن والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

في غضون ذلك تمضي إسرائيل في هجومها ضد مسلحي حماس في غزة وقصفت القطاع برا وبحرا وجوا.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ما لا يقل عن 8796 فلسطينيا، بينهم 3648 طفلا، قتلوا في الضربات الإسرائيلية منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

هذا وأعلنت منظمة أطباء بلا حدود أنّ أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في قطاع غزة بعدما تمّ الأربعاء إخراج أول دفعة من الجرحى والمرضى من القطاع الفلسطيني إلى مصر عن طريق معبر رفح.

وقالت المنظمة الإنسانية في بيان إنّ "أكثر من 20 ألف جريح ما زالوا في غزة، مع إمكانية محدودة للحصول على الرعاية الصحيّة، بسبب الحصار والقصف المستمر" من قبل الجيش الإسرائيلي.

وإذ أوضحت منظمة أطباء بلاد حدود أنّ موظفيها الدوليين البالغ عددهم 22 موظفاً تمكّنوا من مغادرة غزة، طالبت بالسماح لعدد أكبر من سكّان القطاع بمغادرته.