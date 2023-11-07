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من شاطئ الإسكندرية - آيستوك
من شاطئ الإسكندرية - آيستوك

لهذا السبب.. رائحة الغاز ستملأ الإسكندرية غداً

الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، ستبدأ تنفيذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز بمحطة أبو قير

العربية.نت
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فيما قد يسبب ذعراً للمواطنين بمحافظة الإسكندرية المصرية غداً الأربعاء إذا لم يعرف سببه، كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية، عبر الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، أنه سيكون هناك انتشار لرائحة الغاز الطبيعي في منطقة أبوقير بالإسكندرية خلال الساعات الأخيرة من مساء الغد.

وأوضحت أن الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، تنفذ أعمال ملء الخزان الرئيسي للغاز، بإضافة الرائحة لمحطة أبوقير، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023، بدءا من الساعة 11 مساء.

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وحذرت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، المواطنين من انتشار رائحة الغاز مساء ذلك اليوم.

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هل يتم قطع الغاز؟

وبمجرد سماع ذلك يتبادر فوراً لأذهان الناس سؤال حتمي عما إذا كان ذلك سيتسبب في انقطاع الغاز، لذا أهابت الشركة بالعملاء، عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، مؤكدة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.

وأكدت الشركة أنه في حالة وجود أي استفسار، يرجى الاتصال بالطوارئ من خلال التليفون الأرضي وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر 129.

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