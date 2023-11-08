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أحد ضحايا الحادث

بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 24 شخصا في تصادم حافلتين بمصر

القاهرة - أشرف عبد الحميد 
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لقى شخصان مصرعهما وأصيب 22 آخرون في حادث تصادم مروع بمحافظة الجيزة جنوب البلاد.

وتلقت السلطات بلاغا بوقوع حادث تصادم مروع بين حافلتي ركاب على طريق أبو غالب بمنشأة القناطر بالجيزة، وعلى الفور انتقلت السلطات وسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

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وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد قائد إحدى الحافلتين واصطدامه بالحافلة الأخرى فيما نقلت سيارات الإسعاف الضحايا والمصابين إلى المستشفى.

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من جانبه قام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بزيارة مستشفي الشيخ زايد التي نقل إليها المصابون لمتابعة الوضع الصحي لهم.

وكلف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية باتخاذ مايلزم من إجراءات وتوفير كافة أوجه الرعاية المطلوبة للمصابين.

وكلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانة عاجلة لجميع الحالات وموجهاً برفع تقرير يومى بحالاتهم الصحية لحين تماثلهم للشفاء ومغادرة آخر حالة للمستشفى.

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