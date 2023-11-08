بينهم أطفال.. مصرع وإصابة 24 شخصا في تصادم حافلتين بمصر

مسؤول إسرائيلي كبير: لا ننوي احتلال قطاع غزة أو السيطرة عليه لفترة طويلة

نتنياهو كان أكد أن إسرائيل ستتحمل المسؤولية الأمنية الكاملة في غزة لفترة غير محددة بعد انتهاء الحرب