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السيسي وأمير قطر

أمير قطر في مصر.. لبحث هدنة غزة وتبادل الأسرى

 القاهرة – أشرف عبد الحميد 
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وصل الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، اليوم الجمعة إلى مصر، حيث سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل بحث الأوضاع في غزة.

ووفقا لمصادر مصرية مطلعة فإنه من المقرر أن يبحث الجانبان وقف النار والتوصل لهدنة وتبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وسبل إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، فضلا عن تسهيل وصول المساعدات لسكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة.

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يأتي لقاء السيسي وأمير قطر بعد ساعات من اجتماع ضم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية مع وفد من حماس، بحث أيضا تلك الملفات، حسبما أكدت مصادر فلسطينية لـ"العربية.نت" .

بحث وقف النار في غزة وتبادل الأسرى.. وفد حماس يغادر القاهرة مصر بحث وقف النار في غزة وتبادل الأسرى.. وفد حماس يغادر القاهرة

وقف وشيك للنار

وقالت إن وفد الحركة الذي ضم إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي وخالد مشعل رئيس الحركة في الخارج، وخليل الحية رئيس مكتب العلاقات العربية بحث الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة، مضيفة أنه من المتوقع حدوث وقف لإطلاق النار ودخول قوافل الإغاثة إلى غزة وتلبية احتياجات سكان القطاع خلال الساعات القادمة.

كما ذكرت المصادر أنه جرى خلال اللقاء بحث تنفيذ صفقة تبادل للأسرى الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، مقابل الأسرى من الضباط والجنود الإسرائيليين الموجودين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة، مع التشديد على ضرورة إنهاء الحصار ورفض مخطط تهجير الفلسطينيين



وكانت مصادر مصرية أكدت سابقا وجود اتصالات مكثفة للتوصل إلى هدنة إنسانية في غزة.

في إطار متصل من المقرر عبور عدد من حملة الجنسيات الأجنبية والمصرية معبر رفح اليوم الجمعة قادمين من غزة، حيث أعلنت هيئة المعابر الفلسطينية السماح بعبور 131 مصريا اليوم و594 من حملة الجنسيات الأميركية والكندية والدنماركية والبولندية والإندونيسية والهندية والصينية والأسترالية والنيوزلندية والهولندية والماليزية.

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