بعد حبس "يوتيوبر" قذفها.. منى زكي "القانون جابلي حقي"

بعد أن قضت المحكمة بحبس اليوتيوبر أحمد وجيه، بتهمة سب وقذف النجمة منى زكي، بعد عرض فيلم "أصحاب ولا أعز"، علقت الأخيرة على حكم المحكمة من خلال برنامج تقدمه الإعلامية رضوى الشربيني.

وقالت الشربيني عبر برنامج "هي وبس" المعروض على قناة "سفرة"، إنها تواصلت مع منى زكي للرد على حكم المحكمة حيث أبدت الفنانة سعادتها بالحكم، مؤكدة أن القانون "جابلها حقها".

كما أضافت أن "الحكم مؤشر جيد ويفكرنا بأن النقد مقبول طالما تنتقد العمل الفني بكامل حريتك.. ولكن لا تسيء ولا تجرح في الفنانين المشاركين في العمل".

"القانون بيحكمنا كلنا"

إلى ذلك أشارت إلى أن "القانون بيحكمنا كلنا، والقانون يطبق عليا وعلى جميع الأشخاص، وسعيدة جدًا بالحكم، وأنت حر ما لم تضر، والقانون جابلي حقي، وخلال سنة ونصف من القضية كنت متأكدة أن القانون هياخد مجراه".

من جهته، كشف محامي الفنانة، شعبان سعيد، أن المحكمة قضت بحكم "اليوتيوبر" بالحبس شهرا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وكفالة 5 آلاف جنيه.

وذكر أن الأعمال الفنية تحتمل القبول أو الرفض، لافتاً إلى أنه من غير المقبول سب وقذف وطعن في الأعراض ضد الفنانين.

من جانبها، قالت الشربيني إن "الحكم ليس فقط أعاد حق منى زكي، ولكن الحكم سيكون له معنى بأن المشاهير والفنانين لن يكونوا عرضة للسب والقذف والشتائم مرة أخرى".

وتابعت: "تختلف أم تتفق مع دور منى زكي في الفيلم ليس هناك ضرر وكل واحد حر.. انتقد الدور ولكن لا توجه للفنانة سبا وقذفا وشتائم ولا تسئ لها".

هجوم كبير على الفيلم

يذكر أن الفيلم تعرض لهجوم كبير بسبب احتوائه على أفكار رأى البعض أنها لا تناسب المجتمع العربي، وألفاظ جرئية لم يسمعها المشاهد العربي من قبل.

ودار الفيلم حول 7 من الأصدقاء، يلتقون على العشاء في ليلة خسوف القمر، لتطرأ إلى ذهنهم فكرة مجنونة، بعدما قرروا اللعب من خلال البوح بكل ما يرد إلى هواتفهم خلال تواجدهم معاً، وهو ما تسبب في أزمات كبرى، والكشف عن أسرار لم تكن معلومة من قبل.