فيديو سب وقذف.. هل استدعت النيابة المصرية شيرين؟

انتشرت بعض الأخبار باستدعاء جهات التحقيق المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لسماع أقوالها في التعدي بالسب والقذف على المنتج الشهير محمد الشاعر.

فقد نشرت وسائل إعلام محلية أن النيابة العامة في مصر وجهت استدعاء للفنانة شيرين عبد الوهاب لسماع أقوالها في الاتهام الموجه إليها بخصوص التعدي بالسب والقذف على المنتج الشهير محمد الشاعر.

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إلا أن الدكتور حسام لطفي محامي المطربة شيرين عبدالوهاب، قال إنهم لم يتلقوا استدعاءات للحضور أمام جهات التحقيقات في أي قضية، وإذا كانت جهات التحقيق قد أصدرت قراراً باستدعاء المطربة شيرين فسيكون أول من يتلقى الاستدعاء، وفق موقع "صدى البلد".

اعتذرت بسبب كورونا

تعود تفاصيل هذه القضية إلى تلقي مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغاً من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق، خلال مؤتمر صحافي، فضلاً عن قيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام تطبيق "إنستغرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

من جهته، أوضح صبحي جمال، محامي محمد الشاعر، أن النيابة العامة استمعت لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة، وبناء عليه، استدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبد الوهاب لمواجهتها بذلك التقرير الفني وأقوال المنتج وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور معللة ذلك بإصابتها بفيروس كورونا.

عقوبتها الحبس والغرامة

وأضاف أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة من خلال أقوال الشاعر وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتحريات البحث الجنائي، حيث إنه وفقاً للقانون المصري، تواجه شيرين عبد الوهاب عقوبة الحبس والغرامة فضلا عن التعويض.

يذكر أن شيرين سوف تعقد مؤتمراً صحافياً قريبا في القاهرة، للكشف عن تفاصيل خاصة بأعمالها القادمة، وتعاقدها مع شركة إنتاج عالمية.

وقالت مديرة أعمالها، إنها منشغلة حالياً بتحضير أعمالها الجديدة، كما أنها تعاقدت مع شركة إنتاج عالمية.