اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مطرب
تعبيرية

مصر.. كشف تفاصيل اختطاف مطرب شعبي على يد مجهولين

القاهرة - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشفت أجهزة الأمن المصرية تفاصيل اختطاف مطرب شعبي وسرقة أمواله ومشغولاته الذهبية على يد مجهولين.

علق ساعات وخرج جثة.. فيديو لأردني ابتلعته حفرة عمقها 27 متراً الأخيرة علق ساعات وخرج جثة.. فيديو لأردني ابتلعته حفرة عمقها 27 متراً

وبدأت الواقعة بتلقي السلطات بلاغا باختطاف مطرب شعبي خلال قيادته سيارته برفقة صديقه في محافظة المنيا جنوب القاهرة على يد مجهولين زعموا أنهم أفراد شرطة، حيث استوقفوا سيارته أثناء توجهه لبيع مشغولات ذهبية واختطفوه.

مادة اعلانية

وكشفت التحقيقات أن سائق سيارة المطرب شريك في عملية الاختطاف والسرقة، حيث تبين أنه أبلغ آخرين من شركائه بنية المطرب بيع مشغولات ذهبية، وحدد لهم خط سيره، وبعدها تمت عملية الاستيقاف والسرقة واختطاف المطرب.

وقالت الداخلية المصرية إن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص "لـ4 منهم معلومات جنائية، ومن بينهم سائق السيارة مرافق المطرب"، مضيفة أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم أقروا بالاشتراك مع سائق المطرب على ارتكاب الواقعة.

واعترف المتهمون ببيع المشغولات لمالك محل ذهب، وتم بإرشاداتهم ضبط مبلغ مالي حصيلة بيع المشغولات الذهبية المستولى عليها.

ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق في الواقعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم بعد عام على ميلادها تحت أنقاض الزلزال شمالي سوريا.. الطفلة عفراء تبتسم للعالم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط