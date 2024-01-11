متى تبدأ أول ليلة في رجب؟.. وموعد بدء رمضان

متى تبدأ أول ليلة في رجب؟ سؤال يبحث عنه المسلمون في شتى بقاع الأرض، لما يحمله من قرب نسمات شهر رمضان المبارك، لأنه بحلوله يتبقى على شهر رمضان أقل من 60 يوماً.

وقد تم استطلاع هلال شهر رجب 1445هـ وتبين أن يوم السبت 13 يناير 2024م هو أول أيام الشهر.

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب، مساء اليوم الخميس 29 جمادى الآخرة لعام 1445 هجرية، 11 يناير 2024، حيث حددت دار الإفتاء المصرية، متى تبدأ أول ليلة في رجب، بعد استطلاع رؤية هلال شهر رجب، وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

ومثل ما هو متعارف عليه فإذا ثبتت الرؤية يكون يوم الجمعة الموافق 12 يناير هو أول أيام شهر رجب 1445هـ، وبناء عليه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس اليوم السابق وهو الخميس الموافق 29 من جمادي الآخرة لعام 1445 هـ و11 يناير 2024م.

أما في حال عدم ثبوت الرؤية يكون الجمعة هو المتمم لشهر جمادي الآخرة، ومن ثم فإنه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024م، وتمتد إلى فجر اليوم التالي" السبت" لتبدأ أول أيام شهر رجب.

أول أيام شهر رجب فلكيا

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قال في وقت سابق، إن الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، كشفت أن هلال شهر رجب لهذا العام، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، وبالتالي فإنه فلكيا يوافق الجمعة 12 يناير، تمام شهر جمادى الآخرة 1445هـ، وأول أيام شهر رجب 1445هـ، السبت 13 يناير.

وقد اعتاد الأفراد على موافقة الحسابات الفلكية لموعد الشهر القمري، وهو أمر غير صحيح فالمسألة الشرعية موكلة لدار الإفتاء التي تعلن موعد شهر رجب من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في كل مكان.

يذكر أن نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض.

وأعلن الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قبل أيام أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم السبت الموافق 13 يناير المقبل وعدته 29 يوما.

وأضاف أنه "بذلك تكون غرة شهر شعبان 11 فبراير القادم، وغرة رمضان 11 مارس القادم"، بحسب الحسابات الفلكية.