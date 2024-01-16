أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز على طريقته الخاصة

تحتفل اليوم 16 يناير الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ 44، وحرص زوجها الفنان أحمد العوضي على الاحتفال بعيد ميلاد زوجته ياسيمن بطريقته الخاصة.

وعبر حسابه الخاص على موقع "إنستغرام"، وجه العوضي رسالة رومانسية لزوجته ياسمين عبد العزيز مع صورة تجمعهما معاً، قائلاً: "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي... العمر كله إن شاء الله في صحة وسعادة ونجاح".

كذلك نشر العوضي صورة مع زوجته عبر حسابه الشخصي أيضاً على موقع "فيسبوك".

ونشرت ياسمين صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" وهي تطفئ شموع عيد ميلادها مرتدية فستانا باللون الأسود المشجر بالورود من ناحية الأكتاف، ونسقت معه جاكيت باللون الأسود لتظهر في إطلالة هادئة وحولها الورود والشكولاتة.

طلاق وفيلم كوميدي في العام الجديد

من ناحية أخرى، كانت ياسمين قد تصدرت مؤخراً حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وتريند محركات الأكثر بحثا على موقع غوغل الشهير، وذلك بعدما كشفت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف عن حدث سيئ ستمر بها الفنانة في 2024، مشيرة إلى أنها ستنفصل عن زوجها، ومن هنا بدأ الجدل يثار وتداولت المواقع قصصا عن طلاق الفنانة.

ولكن خرجت ياسمين وعلقت على هذا الجدل، قائلة: "يا ساتر يا رب.. ما بلاش إنتي يا ليلى"، ورد العوضي أيضا وقال: "كذب المنجمون ولو صدفوا".

ومؤخراً، أعلنت ياسمين عن تحضيراتها لفيلم كوميدي من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.