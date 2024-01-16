حقيقة عرض فيلم "المومياء" في صالة عرض مفتوحة بصحراء مصر!

عاد اسم فيلم "المومياء" الأميركي للظهور على الساحة مرة أخرى، بعد النجاح الذي شهده وما يحكيه من قصة شاب قام بنبش القبور والتنقيب عن الآثار في مصر، مما أدى لإيقاظ مومياء تودي بحياته هو وفريق العمل، لكن هذه المرة ظهر اسم الفيلم بعد أن نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعمت أنّها تظهر عرض الفيلم الشهير في صالة مفتوحة وسط الصحراء في مصر.

وتظهر في الصورة شاشة عرض في الصحراء وظهر عليها عنوان الفيلم الشهير "المومياء" الذي يروي قصّة خياليّة وقعت أثناء البحث عن آثار في مصر، وقال الناشرون إن هذه الصورة ملتقطة في صحراء مصر.

ومما ساعد على انتشار هذه الصورة هو أن الفيلم الذي يحكي عن قصة خاصة بالآثار المصرية، لم يتم تصويره في مصر وإنما تم تصويره في صحراء المغرب والأردن.

حقيقة الصورة

إلا أن الادعاء خطأ والصورة في الأصل مولّدة بالذكاء الاصطناعي، وحصدت الصورة آلاف المشاركات على مواقع التواصل الاجتماعي وعبّر المستخدمون في التعليقات عن إعجابهم بمكان العرض المزعوم، لكونه متناسباً مع موضوع الفيلم.

وبحسب خدمة تقصي صحة الأخبار من "فراني برس"، فإن الصورة ليست حقيقية، فالبحث عنها على محركات البحث يرشد إليها منشورةً على حساب "إنستغرام" لمصمّمٍ متخصّص في تصميم الصور بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن فيلم المومياء الأميركي صدر عام 1999، ويحكي قصة شاب يذهب في مهمة للتنقيب الأثري في مدينة هامونابترا الخياليّة في مصر، ويوقظ بالصدفة مومياء، مما أدى إلى تدميره هو وطاقمه.

وبعدما حقق نجاحاً واسعاً حينها، صدرت أفلام أخرى في السنوات التالية كأجزاء مكمّلة له.