فنان مصري شهير يشارك ببطولة فيلم في هوليوود

أكد النجم المصري عمرو سعد أنه يستعد للتعاقد على المشاركة في فيلم أميركي من تأليف وإخراج المخرج الأميركي الحاصل على جائزة "أوسكار" روبرت موريسكو.

وقال سعد في مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية": "الرجل الذي سلّمني جائزة تكريمي في مهرجان "كابري" هو بوبي موريسكو الحاصل على جائزة أوسكار عن فيلم "كراش"، وأنا في الطريق للتوقيع على عقد فيلم مهم جداً من تأليفه وإخراجه، وجارٍ التحضير له حالياً".

وأضاف: "بإذن الله سوف أكون أول عربي بعد عمر الشريف يشارك في السينما الأميركية كبطل في فيلم كبير".

وتحدث عمرو سعد أيضاً عن كواليس حصوله على جائزة "كابري الشرق الأوسط" عن دوره في فيلم The Goat قائلاً: "هذه الجائزة تكريمية أكثر من كونها تنافسية، والمهرجان يحمل اسم "كابري هوليوود"، ويُقام للسينما في هوليوود والسينما الإيطالية ويهتم بالسينما الأوروبية".

وأضاف: "شاركت في فيلم The Goat الذي يضم نجوماً كباراً فازوا بجوائز أوسكار مثل ميرا سورفينو، وهو إنتاج مشترك بين أميركا وإيطاليا وفرنسا، ولم أتوقع رد الفعل والاهتمام الكبير جداً. أحاول من فترة سحب جزء من الإنتاج السينمائي إلى مصر والسعودية، لأننا ننتظر حدوث تغيير كبير في مجال الإنتاج السينمائي".

جدير بالذكر أن عمرو سعد يستعد لتصوير فيلمه الجديد "الغربان"، والذي يشاركه في بطولته كل من دينا الشربيني وماجد المصري.