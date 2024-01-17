عائلة صلاح السعدني تخرج عن صمتها.. وتكشف آخر تطورات حالته الصحية

بعد تداول أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور الحالة الصحية للفنان المصري صلاح السعدني، خرجت أسرة الفنان عن صمتها، لترد على كذب ما يشاع عن تعرضه لأزمة صحية، مؤكدين أن النجم بخير وأن ما يتردد إنما هو شائعات من مواقع وحسابات تسعى وراء المشاهدات فقط.

وقال الكاتب الصحفي أكرم السعدني، في تصريحات إعلامية، أن ما نشر ويُثار حول تعرض عمه الفنان صلاح السعدني لأزمة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وأنه بخير.

وأضاف أكرم السعدني: "طبعًا التريند هو السبب في انتشار مثل هذه الأخبار، لعنة الله على أصحاب تلك المواقع".

"إرهابيون"

ووصفت عائلة السعدني مطلقي هذه الشائعات بـ"الإرهابيين"؛ وذلك لأنهم "يدمرون الأشخاص بنشرهم أخبارًا كاذبة، بهدف إثارة البلبلة".

وقال محمود ابن شقيق صلاح السعدني، إن "عمه لا يزال يتمتع بصحة جيدة، وكل ما ينشر عنه ما هو إلا مجرد أكاذيب وشائعات، يطلقها بعض المضللين كالإرهابيين".

وفي تعليق ساخر، قال السعدني: "كل شوية يطلعوا شائعات على صلاح السعدني وعادل إمام، دول إرهابيين شغالين تحت بير سلم، شغلانتهم يطلعوا شائعات على الناس فقط".

نقابة المهن التمثيلية ترد

بدوره، نفى أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، شائعات تدهور الحالة الصحية لصلاح السعدني، مؤكداً أن ما يتردد بشأن تعرضه لوعكة صحية غير صحيح مطلقاً.

وفي تصريحات لمواقع محلية، أكد زكي أن كل ما يروج حول تدهور حالة الفنان الكبير صلاح السعدني هو غير صحيح تمامًا، مشددًا على أنها شائعات لا أساس لها.

وعادة ما تخرج إشاعات تتعلق بحالة الفنان صلاح السعدني الصحية آخرها في يناير الماضي، عندما جرى تناقل أخبار تفيد بوفاة السعدني، ولكن نجل الفنان المصري، أحمد السعدني، أكد أن والده بخير وصحته جيدة.

صلاح السعدني، يعتبر واحدًا من أبرز نجوم السينما المصرية، قدم أكثر من 200 عمل فني، حازت العديد منها على جوائز وتقديرات، حيث نجح في ترك بصمته في عالم الفن، ومن أبرز أعماله: "ليالي الحلمية"، "أرابيسك"، "رجل في زمن العولمة"، وغيرها .