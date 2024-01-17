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ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

"طلاق ياسمين عبدالعزيز" يحصد أكثر من 100 ألف عملية بحث في مصر

الترند رقم 1 على محرك البحث "غوغل" في مصر

القاهرة - العربية.نت
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تصدر طلاق الفنانة ياسيمن عبدالعزيز، ترند البحث على موقع "غوغل" في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، فمنذ أن تم إعلان الطلاق الرسمي مساء أمس الثلاثاء، حصد "طلاق ياسمين عبدالعزيز" أكثر من 100 ألف عملية بحث في مصر.

وكان إعلان الطلاق صدمة لكل معجبي الفنانة ومتابعيها، حيث أعلنت ياسمين طلاقها هي وزوجها الفنان المصري أحمد العوضي، رغم احتفال الأخير بعيد ميلادها قبل ساعات قليلة وتوجيهه رسالة رومانسية لها.

ياسمين نشرت الخبر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت قائلةً "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

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ورغم إعلانها الصادم إلا أنها احتفظت بصورها مع العوضي ولم تقم بحذفها، فيما انهالت عليها آلاف التعليقات المستغربة.

من جانبه، أكد العوضي الخبر عبر منشور على حسابه في "فيسبوك". هذا وما زالت رسالة وصورة احتفاله بعيد ميلاد زوجته منشورة عبر حساباته.

يذكر أنه قد ترددت على مدار السنوات القليلة الماضية عدة إشاعات عن انفصال الثنائي، إلا أنهما كانا ينفيان الخبر تماما.

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