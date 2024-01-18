تدخلت لفض شجار بينه وبين شقيقه فقتلها.. جريمة تهز مصر

جريمة قتل مروعة شهدتها منطقة المنيل التابعة لقسم مصر القديمة قبل أيام، حيث أقدم شاب سوداني على التخلص من والدته بعد تدخلها لفض شجار بينه وبين وشقيقه الأكبر.

في التفاصيل تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغاً، يفيد بمقتل مسنة سودانية داخل شقة سكنية بالمنيل.

مادة اعلانية

فيما انتقل فريق من رجال المباحث إلى مكان ورود البلاغ للتأكد من صحته وتبين وجود جثة السيدة.

أقوال المتهم

وبتقنين الإجراءات وعمل التحريات اللازمة، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم الذي أقر بارتكاب الجريمة.

واستمعت النيابة إلى المتهم، حيث قال إنه يعيش مع أشقائه ووالدته داخل شقة بالمنيل، وإن والده متوفى، لافتاً إلى أنه كان يوجد خلافات عائلية كثيرة بينه وبين أسرته.

كما أضاف أنه يوم الحادثة تشاجر مع شقيقه الأكبر، فتدخلت والدته بينهما، وتشاجر معها أيضاً ولم يتمالك أعصابه وجاءته "حالة انهيار عصبي" ثم قام بطعنها طعنة نافذة في الصدر توفت على إثرها.

فيما نفى أشقاء المتهم معاناته من أية أمراض نفسية، مردفين أنهم يوم الحادثة تشاجروا كالمعتاد، ولم يخيل لأحد أن يقوم أخوهم بقتل والدتهم.

نزيف وتهتكات

وأمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعرض المتهم على الطبيب الشرعي لبيان تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه، والتصريح بالدفن عقب انتهاء الطب الشرعي وبيان الصفة التشريحية.

كما أوضحت أن السيدة في عقدها الخامس، مصابة بجرح طعني نافذ، أدى لنزيف وتهتكات.

إلى ذلك قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.