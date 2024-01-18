قتلى بعملية جديدة على حدود إسرائيل.. مصر تكشف

أعلن الجيش المصري، اليوم الخميس، عن تفاصيل إحباط عملية تهريب جديدة على الحدود مع إسرائيل.

مقتل 3 مهربين

وقال الجيش في بيان إنه تم إحباط عملية تهريب على الحدود الشمالية الشرقية، مضيفا أنه منع تهريب مواد المخدرة تقدر بحوالى 300 كيلوغرام مختلفه الأنواع، ما أسفر عن مقتل 3 مهربين.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان الجيش إحباط محاولة تهريب مخدرات على الحدود المصرية الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي، وتم القبض على 6 مهربين.

إحباط عملية سابقة

وأوضح حينها أنه أحبط محاولة لتهريب المواد المخدرة جنوب منفذ العوجة على الحدود الشمالية الشرقية، وهو منفذ حدودي مع إسرائيل.

كما أشار البيان إلى مقتل شخص، والقبض على ستة من المهربين، خلال إحباط عملية تهريب شحنة تقدر بنحو 174 كيلوغراما من المخدرات "مختلفة الأنواع".

"إطلاق نار إسرائيلي"

في المقابل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن نحو عشرين مشتبها فيهم من بينهم عدد من المسلحين وصلوا من داخل الأراضي المصرية نحو منطقة الحدود مع قطاع غزة بالقرب من نيتسانا حيث قام الجنود الإسرائيليون بإطلاق النار نحو المسلحين ورصدوا عدة إصابات.

تأتي هذه التطورات، بعدما أعلن مسؤول أمني مصري، في وقت سابق، أن القاهرة لن تسمح لإسرائيل بالسيطرة على محور صلاح الدين الحدودي بين مصر وقطاع غزة. وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

"ضبط الحدود"

كما أضاف المسؤول أن ضبط الحدود مع غزة مسؤولية مصر "ولا نسمح بأي أنشطة غير قانونية"، لافتا إلى أن اتفاقية السلام تمنع قيام إسرائيل بأي تحركات عسكرية في محور صلاح الدين.

كذلك، نفى المسؤول المصري مزاعم تهريب الأسلحة عبر الحدود إلى قطاع غزة.