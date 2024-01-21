إحالة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة.. اعرف السبب
النائب العام يأمر بإحالة شيرين للمحاكمة الجنائية بتهمة سب وقذف المنتج محمد الشاعر
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
أصدرت جهات التحقيق، قراراً بإحالة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، يوم السبت الموافق 3 فبراير المقبل، وذلك للنظر في الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتي أقامها المنتج الشهير محمد الشاعر لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.
وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام موقع "إنستغرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.
تحقيق موسع
وصرح صبحي جمال محامي المجني عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.
كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها إلى المحكمة الجنائية، وفقاً لما قاله محامي المنتج محمد الشاعر.
وأضاف صبحي جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجني عليه، وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبراني وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.
-
شيرين تعتذر للعراقيين: آسفة على سوء الفهمفي أول تعليق مزاحها المثير للجدل بحق الشعب العراقي في حفل رأس السنة بدبي، أعربت ... ثقافة وفن
-
بعد قصة خطيب ميرهان حسين وفيديو السب.. شيرين تتوعدحالة غضب كبرى تسيطر على المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مما يتم تداوله بشأن ... ثقافة وفن
-
فيديو سب وقذف.. هل استدعت النيابة المصرية شيرين؟انتشرت بعض الأخبار باستدعاء جهات التحقيق المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، لسماع ... مصر