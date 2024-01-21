"بات ليلة في الحبس".. ماذا فعل حمو بيكا في مقهى بمصر؟

بعد قضاء ليلة في الحبس، أمرت النيابة العامة بمحافظة الجيزة، إخلاء سبيل 7 أشخاص بينهم مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، على خلفية مشاجرة نشبت بينهم داخل مقهى شهير بمدينة 6 أكتوبر، بعد تصالح الطرفين.

وأمرت النيابة الكلية بأكتوبر، بإخلاء سبيل المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت، كما قررت إخلاء سبيل مالك المقهى و3 عمال بكفالة مالية، وذلك بعد نشوب مشاجرة بين الطرفين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا بنشوب مشاجرة ووجود مصابين داخل مقهى شهير بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

جروح وتلفيات وليلة في الحبس

وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مالك المقهى و3 عمال، وطرف ثان: المطرب الشعبي حمو بيكا ومدير أعماله، ومصمم جرافيك، وفني صوت.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بين طرفين، الأول: مالك المقهى، ومديره وعامل بالكافية مصاب بجرحين بالجبهة، والثاني: محمد محمود وشهرته حمو بيكا، 34 سنة مطرب مهرجانات، ومدير أعماله، مصاب بجرح قطعي بالرأس وجرح باليد، ومصمم جرافيك مدير تصوير المطرب، مصاب بجرح قطعي بالذقن، وفني صوت مصاب بجرح قطعي بالذقن.

وكشفت المعاينة أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 4 أشخاص من الطرفين، وحدوث تلفيات بالمقهى عبارة عن كسر 2 لوح زجاجي.

وأفادت مصادر أمنية بأن مطرب المهرجانات قضى ليلة في حجز قسم الشرطة لحين وصوله إلى النيابة، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.