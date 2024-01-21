بعد التسريبات والصور الفاضحة.. صلاح محسن يخرج عن صمته ويكشف سراً

بعد تصدره الترند خلال الساعات القليلة الماضية، رد مهاجم النادي الأهلي المصري صلاح محسن، على الاتهامات والأزمة المثارة منذ ساعات وتتهمه بخيانة زوجته على منصات التواصل الاجتماعي، بأن ما حدث يستهدف مستقبله وأنه منفصل عن زوجته منذ فترة.

وكتب نجم النادي الأهلي عبر خاصية القصص المصورة بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "في البداية بعتذر لكل الناس عن الحاجات اللي انتشرت دي وأنا مش هعلق غير بحسبي الله ونعم الوكيل، الخلافات الزوجية عمر مكانها ما كان السوشيال ميديا والخلافات دي كانت من فترة وحساباتي كانت معاها وللأسف محادثات اتفبركت لتشويه صورتي وبغرض الانتقام والقضاء على مستقبلي في كرة القدم".

وأوضح: "فيه حاجات كتير مش هينفع أتكلم فيها لأنها مهما كانت أم أولادي ومش هتكلم دلوقتي احتراما للناس واحتراما لأنها كانت في يوم من الأيام أقرب الناس ليا، وأنا بعتذر بالنيابة عن بيتي لكل الناس لأن الخلافات مش مكانها السوشيال ميديا، وحقي هاخده بالقانون آسف لكل الجمهور".

وأضاف محسن: "مركز في مستقبلي من زمان ومركز جدا في تمريني ويجتهد لأن طموحي كبير جدا وعمر الحاجات دي ما هتوقف طموحي حتى لو كان غرضها كدا، ودي محنة كبيرة وصدمة ليا بس في الآخر حقي هاخده وعند الله تجتمع الخصوم".

واختتم لاعب الأهلي: "الانفصال بيني وبين الأستاذة اللي كانت في يوم من الأيام مراتي، وهي أم أولادي، كان من فترة، واللي حصل غرضه تشويه صورتي والقضاء على مستقبلي".

يأتي ذلك بعد نشر زوجة صلاح محسن عددا كبيرا من المحادثات بين اللاعب وفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتم مهاجمة اللاعب البعيد عن مستواه منذ فترة.

وكان لاعب كرة القدم المصري صلاح محسن قد تصدر قائمة الأعلى تداولاً على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تسريب صور مخلة ومحادثات خاصة له مع فتيات عبر تطبيق "سناب شات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً خاصة من هاتف لاعب النادي الأهلي صلاح محسن نشرتها سيدة تدعى إسراء سامح ادعت أنها زوجته، وبثت عددا من الرسائل الخاصة للاعب مع فتيات تتضمن محادثات غرامية وصورا مخلة.