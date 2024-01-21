جديد تسريبات وصور صلاح محسن.. وحقيقة حساب الأنستغرام المتورط بالفضيحة

ما زالت تداعيات واقعة نشر تسريبات وصور فاضحة ومخلة للاعب الكرة المصري صلاح محسن تتوالى، حيث تقدم محام اليوم الأحد ببلاغات إلى وزير الداخلية والنائب العام ضد الزوجة .

وتقدم هاني سند المحامي ببلاغ لوزير الداخلية ضد زوجة اللاعب طالبا التحقيق معها بتهمة الاعتداء على القيم الإنسانية، ونشر الفضائح، وفبركة صور وأسماء فتيات، كما طلب تتبع الحساب المسمى إسراء سامح 37 على "أنستغرام" والخاص بها لبيان صلتها به.

وأكد المحامي في بلاغ آخر قدمه إلى النائب العام أن المجتمع المصري فوجئ بحساب خاص بفتاة زعم أنها زوجة اللاعب صلاح محسن يقوم بنشر علاقات وصداقات بين فتيات واللاعب، كما قام بنشر صور وأسماء الفتيات ما يشكل جرائم الاعتداء الفعلي على القيم الإنسانية وقيم الحقوق والحريات الشخصية وبما تشكله من جرائم لتقنية المعلومات من إساءة استخدام وسائل الاتصالات وفبركة الرسائل والصور وربطها بمحتوى خادش ومسيء.

واتهم المحامي صاحبة الحساب بنشر الفضائح بين الأزواج والمطلقين بما يستوجب ويحق معه عقاب القانون.

وكان اللاعب صلاح محسن قد تصدر قائمة الأعلى تداولا على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بعد تسريب صورة مخلة ومحادثات خاصة له مع فتيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا خاصة من هاتف لاعب النادي الأهلي نشرتها سيدة تدعى إسراء سامح ادعت أنها زوجته وبثت عددا من الرسائل الخاصة للاعب مع فتيات تتضمن محادثات غرامية وصورا مخلة.

وقالت السيدة إنها تمكنت من فتح الهاتف لتكتشف وجود محادثات غرامية للاعب مع فتيات، وتبادل مواعيد للقاء فضلا عن فيديوهات ومقاطع لتسجيلات بصوته.

وردا على ذلك قال اللاعب إن حسابه تعرض للاختراق، وقال في تغريدة على حسابه على موقع "انستغرام" إنه سيقاضي من فبرك هذه المحادثات واتخاذ الإجراءات القانونية معه حسب قوله.

من جانبه كشف خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لوسائل إعلام مصرية أن النادي ليس طرفًا في تلك الأزمة، فهي مشاكل أسرية، مضيفا أن هناك تحقيقا داخليا حول ما حدث، لأن الواقعة تتضمن اتهامات واضحة وصريحة للاعب في صفوف الفريق.