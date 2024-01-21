بسبب خلاف عائلي.. مصري يلقي زوجته من الطابق الثالث بسوهاج

الخلافات الزوجية تحدث في كل بيت، ويجب على الطرفين عند تصاعد الخلافات أن ينتبه إلى كلماته ومن الأفضل أخذ بعض الوقت للتفكير قبل رد الفعل، ولكن ما حدث اليوم في محافظة سوهاج خرج عن كل المقاييس، حيث ألقى الزوج زوجته من الطابق الثالث بسبب الخلافات بينهما.

وأصيبت ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العمر، بجرح قطعي أعلى الجبهة من الناحية اليمنى، إثر تعدي زوجها عليها وإلقائها من شرفة المنزل بالطابق الثالث، بسبب الخلافات الأسرية القائمة فيما بينهم، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج المصرية.

وحدثت مشادة كلامية بين الزوج وزوجته بسبب خلافات عائلية تطورت المشادة إلى التشابك بالأيدي، ودفعها من شرفة الطابق الثالث وأدى إلى إصابتها بأماكن متفرقة بالجسم وجرح قطعي أعلى الجبهة من الناحية اليمنى، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج الجامعي.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول المدعوة "عزة" 19 سنة، ربة منزل، مصابة بجرح قطعي بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم.

مشادة كلامية وتشابك بالأيدي

وبسؤالها أفادت بأنه أثناء تواجدها بالمنزل حدثت مشادة كلامية بينها وبين زوجها "ح ج ك"، 33 عاما، عامل، بسبب خلافات عائلية بينهما تطورت المشادة إلي التشابك بالأيدي، وحال ذلك اختل توازنها وسقطت من شرفة الطابق الثالث بمسكن الزوجية.

واتهمت زوجها المذكور بدفعها والتسبب فـي إحداث إصابتها، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمضمون ما سبق لذات السبب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بمضمون ما تقدم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.