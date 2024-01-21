"بحبك يا حلمي".. هكذا خطفت منى زكي الأضواء برومانسيتها في الرياض

اتجهت أنظار الوطن العربي، مساء السبت، نحو العاصمة السعودية الرياض، حيث أقيم حفل توزيع جوائز "صناع الترفيه" Joy Awards، وتواجد نجوم الفن في الوطن العربي والعالم، من أجل استلام وتقديم التكريمات الخاصة بالحفل.

وشهد الحفل مفاجآت ومواقف عديدة بعضها كان مؤثراً ويحمل الكثير من مشاعر الحب، والآخر حمل مفاجآت للجمهور وكان محط اهتمام الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي.

منى زكي بلفتة رومانسية وبكلمة "بحبك" التي وجّهتها لزوجها الفنان أحمد حلمي، أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي، وبرسالة رومانسية من على المسرح، تفاعل الجمهور مع الفنانة الجميلة، التي تألقت بفستانها الأحمر، بعد تكريمها مع صنّاع مسلسل "تحت الوصاية" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2023، مشيرة إلى أن زوجها أحمد حلمي يعد "الشخصية الأهم في حياتها".

مكنتش هقدر أعمل حاجة

وبعد أن حصلت منى زكي على التكريم حرصت على توجيه الحديث لأحمد حلمي قائلة له: "بحبك"، مشيدة بدعمه المستمر لها، موضحة أنه لولا وجوده في حياتها لم تكن تستطيع تحقيق هذا النجاح وهو ما تفاعل معه الجمهور بتصفيق شديد في قاعة الحفل.

وقالت منى زكي: "أنا مش عارفة أقول إيه، بشكرك جدا معالي المستشار وبشكر كل فريق المسلسل، أنا متأثرة جدا بتكريم المسلسل وتكريم أستاذ عادل إمام، وبشكر أهم حد في حياتي حلمي، بحبك لولا وجودك في حياتي مكنتش هقدر أعمل حاجة".

كما قامت الفنانة منى زكي، بلقطة مميزة وغير متوقعة تظهر مدى احترامها وحبها لزوجها الفنان أحمد حلمي، بعدما سألتها مذيعة "إم بي سي" عن مدى رأيهم في تنظيم السعودية لحفل Joy Awards. وفضلت منى زكي، أن يقوم زوجها الفنان أحمد حلمي بالإجابة والحديث أولا، قائلة: "قول أنت وابتدي السؤال ليك".

وأكدت منى زكي:"من غير دعم أحمد حلمي مش هبقى حاجة بجد"، ليعلق أحمد حلمي: "لا متقوليش كدة".

وظهرت منى زكي مع أحمد حلمي بإطلالة باللون الأحمر اللامع من توقيع إيلي صعب.

وفي حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC"، احتفى مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards في نسخته الرابعة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء أمس السبت.

وشارك في الحفل بنسخته الرابعة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، كرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023.