"تركته خطيبته" فرمى نفسه من الطابق الرابع.. تفاصيل مصرع شاب مصري

"من الحب ما قتل".. من الأقوال الشائعة للتعبير عن عمق الحب وتضحياته، وهذه المرة قتل الحب شابا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث ألقى الضحية بنفسه من الدور الرابع بمنطقة السلام بمحافظة القاهرة المصرية، بعد أن تركته حبيبته، ليلقى مصرعه في الحال.

وتباشر نيابة السلام الجزئية، التحقيق في واقعة إنهاء شاب حياته بإلقاء نفسه من طابق مرتفع بسبب فسخ خطبته، وكلفت النيابة، الشرطة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأقدم الشاب على الانتحار بسبب مروره بأزمة نفسية عقب تدهور العلاقات مع خطيبته وفسخ الخطبة.

بداية الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغاً يفيد بالعثور على جثة بأحد الشوارع في دائرة قسم شرطة السلام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية رفقة سيارة إسعاف، وعُثر على جثة شاب سقط من أعلى عقار بمنطقة السلام.

وبإجراء التحريات، تبين انتحار شاب، يبلغ من العمر 18 عاما، بسبب "أزمة نفسية"، دون أن تظهر أي شبهة جنائية في الوفاة.

وذكر أفراد أسرة الشاب أنه مرّ بأزمة عاطفية بسبب انفصاله عن خطيبته.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، ونٌقلت الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.